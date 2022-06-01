https://ria.ru/20220601/himars-1792474204.html

Новый пакет военной помощи Киеву включает четыре РСЗО HIMARS

Новый пакет военной помощи Киеву включает четыре РСЗО HIMARS - РИА Новости, 01.06.2022

Новый пакет военной помощи Киеву включает четыре РСЗО HIMARS

Новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые уже находятся в Европе, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T20:39

2022-06-01T20:39

2022-06-01T20:59

сша

украина

в мире

министерство обороны сша

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые уже находятся в Европе, сообщил журналистам замминистра обороны США Колин Каль."Первоначальный транш систем HIMARS насчитывает четыре единицы... которые уже размещены в регионе с тем, чтобы мы могли их оперативно передать", - сказал чиновник на брифинге в Пентагоне.Каль добавил, что США располагают достаточным запасом подобных систем, чтобы при необходимости нарастить поставки.Перед тем, как HIMARS поступят на поле боя, украинские военные будут в течение трех недель обучаться применению подобных систем, сказал Каль. Еще на две недели рассчитан курс обучения обслуживанию HIMARS, добавил он.Замминистра выразил уверенность в том, что к моменту боевого применения HIMARS сохранят свою "актуальность" для конфликта на Украине.

https://ria.ru/20220601/himars-1792311828.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, в мире, министерство обороны сша