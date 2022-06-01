20:39 01.06.2022 (обновлено: 20:59 01.06.2022)
Новый пакет военной помощи Киеву включает четыре РСЗО HIMARS
Представитель Пентагона Каль: новый пакет военной помощи Киеву включает четыре РСЗО HIMARS
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. PattersonРеактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые уже находятся в Европе, сообщил журналистам замминистра обороны США Колин Каль.
"Первоначальный транш систем HIMARS насчитывает четыре единицы... которые уже размещены в регионе с тем, чтобы мы могли их оперативно передать", - сказал чиновник на брифинге в Пентагоне.
Каль добавил, что США располагают достаточным запасом подобных систем, чтобы при необходимости нарастить поставки.
Перед тем, как HIMARS поступят на поле боя, украинские военные будут в течение трех недель обучаться применению подобных систем, сказал Каль. Еще на две недели рассчитан курс обучения обслуживанию HIMARS, добавил он.
Замминистра выразил уверенность в том, что к моменту боевого применения HIMARS сохранят свою "актуальность" для конфликта на Украине.