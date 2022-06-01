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Новый пакет военной помощи Киеву включает четыре РСЗО HIMARS - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/himars-1792474204.html
Новый пакет военной помощи Киеву включает четыре РСЗО HIMARS
Новый пакет военной помощи Киеву включает четыре РСЗО HIMARS - РИА Новости, 01.06.2022
Новый пакет военной помощи Киеву включает четыре РСЗО HIMARS
Новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые уже находятся в Европе, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T20:39
2022-06-01T20:59
сша
украина
в мире
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые уже находятся в Европе, сообщил журналистам замминистра обороны США Колин Каль."Первоначальный транш систем HIMARS насчитывает четыре единицы... которые уже размещены в регионе с тем, чтобы мы могли их оперативно передать", - сказал чиновник на брифинге в Пентагоне.Каль добавил, что США располагают достаточным запасом подобных систем, чтобы при необходимости нарастить поставки.Перед тем, как HIMARS поступят на поле боя, украинские военные будут в течение трех недель обучаться применению подобных систем, сказал Каль. Еще на две недели рассчитан курс обучения обслуживанию HIMARS, добавил он.Замминистра выразил уверенность в том, что к моменту боевого применения HIMARS сохранят свою "актуальность" для конфликта на Украине.
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сша, украина, в мире, министерство обороны сша
20:39 01.06.2022 (обновлено: 20:59 01.06.2022)
 
Новый пакет военной помощи Киеву включает четыре РСЗО HIMARS

Представитель Пентагона Каль: новый пакет военной помощи Киеву включает четыре РСЗО HIMARS

© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. PattersonРеактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые уже находятся в Европе, сообщил журналистам замминистра обороны США Колин Каль.
"Первоначальный транш систем HIMARS насчитывает четыре единицы... которые уже размещены в регионе с тем, чтобы мы могли их оперативно передать", - сказал чиновник на брифинге в Пентагоне.
Каль добавил, что США располагают достаточным запасом подобных систем, чтобы при необходимости нарастить поставки.
Перед тем, как HIMARS поступят на поле боя, украинские военные будут в течение трех недель обучаться применению подобных систем, сказал Каль. Еще на две недели рассчитан курс обучения обслуживанию HIMARS, добавил он.
Замминистра выразил уверенность в том, что к моменту боевого применения HIMARS сохранят свою "актуальность" для конфликта на Украине.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреМинистерство обороны США
 
 
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