12:44 01.06.2022 (обновлено: 12:45 01.06.2022)
Поставки РСЗО HIMARS Киеву угрожают российским городам, заявил эксперт
Военный эксперт Коротченко заявил, что поставки HIMARS Киеву угрожают российским городам
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. PattersonРеактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS
© Фото : Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Поставки Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS означают потенциальную угрозу объектам на территории РФ, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Что заявляет президент Байден, не имеет никакого практического значения. Сегодня он заявляет одно, завтра заявляет другое. Для нас фактором, вызывающим серьезную обеспокоенность, является сам факт начала поставок Украине РСЗО", - сказал Коротченко.
По его словам, системы HIMARS в зависимости от типа боекомплекта могут наносить удары как в ближней зоне, так и в дальней. Сегодня США поставляют боекомплект для них с ограниченным радиусом боевого применения, но после того, как украинские военнослужащие научатся эффективно применять данную технику, Киев, возможно, получит ракеты, дальность применения которых позволит наносить удары по городам пограничных с Украиной областей и по критическим объектам российской инфраструктуры, отметил Коротченко.
"Чтобы предотвратить возможность попадания указанного вооружения на Украину, России следует интенсифицировать нанесение ударов по ключевым объектам транспортной и логистической инфраструктуры на юге и западе Украины", - заключил эксперт.