https://ria.ru/20220601/himars-1792311828.html

Поставки РСЗО HIMARS Киеву угрожают российским городам, заявил эксперт

Поставки РСЗО HIMARS Киеву угрожают российским городам, заявил эксперт - РИА Новости, 01.06.2022

Поставки РСЗО HIMARS Киеву угрожают российским городам, заявил эксперт

Поставки Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS означают потенциальную угрозу объектам на территории РФ, заявил РИА Новости известный российский РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:44

2022-06-01T12:44

2022-06-01T12:45

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Поставки Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS означают потенциальную угрозу объектам на территории РФ, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Накануне представитель Белого дома сообщил, что США не поощряют Украину к нанесению ударов по целям на территории России и заручились ее обещанием не использовать для этого поставляемое ей вооружение, включая HIMARS."Что заявляет президент Байден, не имеет никакого практического значения. Сегодня он заявляет одно, завтра заявляет другое. Для нас фактором, вызывающим серьезную обеспокоенность, является сам факт начала поставок Украине РСЗО", - сказал Коротченко.По его словам, системы HIMARS в зависимости от типа боекомплекта могут наносить удары как в ближней зоне, так и в дальней. Сегодня США поставляют боекомплект для них с ограниченным радиусом боевого применения, но после того, как украинские военнослужащие научатся эффективно применять данную технику, Киев, возможно, получит ракеты, дальность применения которых позволит наносить удары по городам пограничных с Украиной областей и по критическим объектам российской инфраструктуры, отметил Коротченко."Чтобы предотвратить возможность попадания указанного вооружения на Украину, России следует интенсифицировать нанесение ударов по ключевым объектам транспортной и логистической инфраструктуры на юге и западе Украины", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20220601/himars-1792262551.html

https://ria.ru/20220601/ispolzovanie-1792230644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша