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В МИД осудили поставки на Украину американских ракетных систем HIMARS - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/himars-1792262551.html
В МИД осудили поставки на Украину американских ракетных систем HIMARS
В МИД осудили поставки на Украину американских ракетных систем HIMARS - РИА Новости, 01.06.2022
В МИД осудили поставки на Украину американских ракетных систем HIMARS
Москва "крайне негативно" оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:21
2022-06-01T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Москва "крайне негативно" оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков."Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент "самоограничения" негодны. &lt;...&gt; То, что США во главе группы государств занимаются целенаправленной накачкой киевского режима вооружениями, — это очевидная вещь", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что любые поставки оружия Киеву увеличивают риски прямого столкновения США с Россией."После начала специальной военной операции произошел просто слом остатков ответственного, здравого подхода к ситуации в Вашингтоне, и безоглядно, невзирая ни на что, продолжается линия, которую мы многократно уже характеризовали как стремление вести войну до последнего украинца. &lt;...&gt; Это беспрецедентно, это опасно", — добавил представитель ведомства.По его словам, Вашингтон "не делает ничего", чтобы найти вариант разрешения украинского кризиса. В МИД с осени прошлого года, когда Москва работала над "тематикой обязывающих гарантий безопасности России", не увидели "никаких признаков готовности США отказаться от нагнетания напряженности и открытой конфронтации".Ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать поставку реактивных систем залпового огня HIMARS. Эти РСЗО, как утверждается, не способны поражать цели за пределами территории Украины.
https://ria.ru/20220601/ispolzovanie-1792234542.html
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в мире, украина, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, ситуация в днр и лнр
10:21 01.06.2022 (обновлено: 11:36 01.06.2022)
 
В МИД осудили поставки на Украину американских ракетных систем HIMARS

Замглавы МИД Рябков осудил поставки на Украину американских ракетных систем HIMARS

© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Москва "крайне негативно" оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
"Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент "самоограничения" негодны. <...> То, что США во главе группы государств занимаются целенаправленной накачкой киевского режима вооружениями, — это очевидная вещь", — сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что любые поставки оружия Киеву увеличивают риски прямого столкновения США с Россией.
"После начала специальной военной операции произошел просто слом остатков ответственного, здравого подхода к ситуации в Вашингтоне, и безоглядно, невзирая ни на что, продолжается линия, которую мы многократно уже характеризовали как стремление вести войну до последнего украинца. <...> Это беспрецедентно, это опасно", — добавил представитель ведомства.
По его словам, Вашингтон "не делает ничего", чтобы найти вариант разрешения украинского кризиса. В МИД с осени прошлого года, когда Москва работала над "тематикой обязывающих гарантий безопасности России", не увидели "никаких признаков готовности США отказаться от нагнетания напряженности и открытой конфронтации".
Ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать поставку реактивных систем залпового огня HIMARS. Эти РСЗО, как утверждается, не способны поражать цели за пределами территории Украины.
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