10:21 01.06.2022 (обновлено: 11:36 01.06.2022)
В МИД осудили поставки на Украину американских ракетных систем HIMARS
Замглавы МИД Рябков осудил поставки на Украину американских ракетных систем HIMARS
© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Москва "крайне негативно" оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
"Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент "самоограничения" негодны. <...> То, что США во главе группы государств занимаются целенаправленной накачкой киевского режима вооружениями, — это очевидная вещь", — сказал собеседник агентства.
"После начала специальной военной операции произошел просто слом остатков ответственного, здравого подхода к ситуации в Вашингтоне, и безоглядно, невзирая ни на что, продолжается линия, которую мы многократно уже характеризовали как стремление вести войну до последнего украинца. <...> Это беспрецедентно, это опасно", — добавил представитель ведомства.
По его словам, Вашингтон "не делает ничего", чтобы найти вариант разрешения украинского кризиса. В МИД с осени прошлого года, когда Москва работала над "тематикой обязывающих гарантий безопасности России", не увидели "никаких признаков готовности США отказаться от нагнетания напряженности и открытой конфронтации".
Ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать поставку реактивных систем залпового огня HIMARS. Эти РСЗО, как утверждается, не способны поражать цели за пределами территории Украины.