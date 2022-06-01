https://ria.ru/20220601/himars-1792229985.html

Белый дом подтвердил поставку Украине ракетных систем HIMARS

Белый дом подтвердил поставку Украине ракетных систем HIMARS - РИА Новости, 01.06.2022

Белый дом подтвердил поставку Украине ракетных систем HIMARS

Новый пакет американской военной помощи Украине предусматривает поставки ракетных систем HIMARS, о нем объявят в среду, заявил на брифинге высокопоставленный... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T03:13

2022-06-01T03:13

2022-06-01T07:29

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ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине предусматривает поставки ракетных систем HIMARS, о нем объявят в среду, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что администрация президента Джо Байдена одобрила поставки Украине РСЗО и систем HIMARS. Сам Байден утверждал, что Штаты е передадут Украине ракеты, способные нанести удары по России. Позднее конгрессмен от Республиканской партии Адам Смит назвал слова президента "небрежным замечанием" и поставил под их сомнение, так как из-за общей границы любые снаряды с территории Украины могут достичь России.Поставка ракетных систем, по утверждению спикера, призвана "усилить позиции" Украины за столом переговоров и повысить ее обороноспособность. Он добавил, что боеприпасы для данных ракетных систем способны поражать цели на расстоянии порядка 80 километров и не дадут ВСУ возможности наносить удары за пределами украинской территории. Представитель администрации также заявил, что Киев пообещал не применять передаваемое ему оружие, включая HIMARS, против целей на российской территории.В целом новый пакет американской военной помощи Украине оценивается в 700 миллионов долларов и будет включать, помимо HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Также президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.Россия направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины западными вооружениями не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220528/rszo-1791354636.html

https://ria.ru/20220531/ssha-1792214075.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, нато, в мире, украина