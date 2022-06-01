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Россия доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов

Россия доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 01.06.2022

Россия доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов

Россия за время специальной военной операции уже доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов, заявил руководитель межведомственного... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T21:56

2022-06-01T21:56

2022-06-01T21:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

херсонская область

россия

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия за время специальной военной операции уже доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 25 тысяч 44 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1087 гуманитарных акций, в том числе шесть за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 391,9 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге в среду.В среду проводятся пять гуманитарных акций в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 428,3 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил генерал.

украина

донецкая народная республика

херсонская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донецкая народная республика, херсонская область , россия, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф