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Россия доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/gumpomosch-1792485217.html
Россия доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов
Россия доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 01.06.2022
Россия доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов
Россия за время специальной военной операции уже доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов, заявил руководитель межведомственного... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T21:56
2022-06-01T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
херсонская область
россия
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия за время специальной военной операции уже доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 25 тысяч 44 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1087 гуманитарных акций, в том числе шесть за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 391,9 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге в среду.В среду проводятся пять гуманитарных акций в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 428,3 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил генерал.
украина
донецкая народная республика
херсонская область
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в мире, украина, донецкая народная республика, херсонская область , россия, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:56 01.06.2022
 
Россия доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов

Минобороны: Россия уже доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи
Раздача гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Раздача гуманитарной помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия за время специальной военной операции уже доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 25 тысяч 44 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1087 гуманитарных акций, в том числе шесть за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 391,9 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге в среду.
В среду проводятся пять гуманитарных акций в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 428,3 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил генерал.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьРоссияМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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