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Украинские войска выпустили восемь мин по Горловке
Украинские войска выпустили восемь мин по Горловке - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска выпустили восемь мин по Горловке
Украинские войска в 20.10 (время совпадает с мск) выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в городе Горловка в Донецкой... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T20:54
2022-06-01T20:54
2022-06-01T20:54
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.10 (время совпадает с мск) выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в городе Горловка в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 20.10 - населенный пункт Ленинское -населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено восемь мин калибром 120 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220526/sbu-1790867447.html
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горловка, украина, донецкая народная республика, донбасс
Украинские войска выпустили восемь мин по Горловке
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили восемь мин по Горловке