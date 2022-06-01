https://ria.ru/20220601/germaniya-1792313656.html

Минобороны ФРГ предложило оружейникам поставлять товар напрямую Киеву

Минобороны ФРГ предложило оружейникам поставлять товар напрямую Киеву - РИА Новости, 01.06.2022

Минобороны ФРГ предложило оружейникам поставлять товар напрямую Киеву

Обещанных канцлером Олафом Шольцем Украине ракет ПРО и радара слежения нет в резерве бундесвера Германии, поставки могут идти напрямую от военно-промышленного... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:48

2022-06-01T12:48

2022-06-01T15:07

специальная военная операция на украине

германия

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минобороны германии

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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Обещанных канцлером Олафом Шольцем Украине ракет ПРО и радара слежения нет в резерве бундесвера Германии, поставки могут идти напрямую от военно-промышленного комплекса, сообщил представитель оборонного ведомства ФРГ."Это вопрос, который направлен, в конечном счете, к промышленности. Потому что у нас в распоряжении этих систем нет. Это не та тема, на которую я могу ответить от лица минобороны, поскольку этих систем у нас нет в резерве", - сказал представитель министерства на брифинге в Берлине.Он добавил, что нужно понимать, что "Германия - это не только бундесвер", и "в конкретном случае речь, с моей точки зрения, шла о возможностях промышленности".Ранее, выступая в бундестаге ФРГ, канцлер ФРГ пообещал Украине поставить современные ракеты противовоздушной обороны Iris-T и радар слежения.

https://ria.ru/20220520/gepard-1789774048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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