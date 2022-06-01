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Минобороны ФРГ предложило оружейникам поставлять товар напрямую Киеву
Минобороны ФРГ предложило оружейникам поставлять товар напрямую Киеву - РИА Новости, 01.06.2022
Минобороны ФРГ предложило оружейникам поставлять товар напрямую Киеву
Обещанных канцлером Олафом Шольцем Украине ракет ПРО и радара слежения нет в резерве бундесвера Германии, поставки могут идти напрямую от военно-промышленного... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:48
2022-06-01T12:48
2022-06-01T15:07
специальная военная операция на украине
германия
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ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Обещанных канцлером Олафом Шольцем Украине ракет ПРО и радара слежения нет в резерве бундесвера Германии, поставки могут идти напрямую от военно-промышленного комплекса, сообщил представитель оборонного ведомства ФРГ."Это вопрос, который направлен, в конечном счете, к промышленности. Потому что у нас в распоряжении этих систем нет. Это не та тема, на которую я могу ответить от лица минобороны, поскольку этих систем у нас нет в резерве", - сказал представитель министерства на брифинге в Берлине.Он добавил, что нужно понимать, что "Германия - это не только бундесвер", и "в конкретном случае речь, с моей точки зрения, шла о возможностях промышленности".Ранее, выступая в бундестаге ФРГ, канцлер ФРГ пообещал Украине поставить современные ракеты противовоздушной обороны Iris-T и радар слежения.
https://ria.ru/20220520/gepard-1789774048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, украина, минобороны германии, ситуация в днр и лнр
12:48 01.06.2022 (обновлено: 15:07 01.06.2022)
Минобороны ФРГ предложило оружейникам поставлять товар напрямую Киеву
Минобороны ФРГ: обещанных Шольцем Киеву ракет ПРО и радара в резерве бундесвера нет