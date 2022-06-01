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Германия начала обучать украинских военных использованию установок Gepard - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/germaniya-1792305501.html
Германия начала обучать украинских военных использованию установок Gepard
Германия начала обучать украинских военных использованию установок Gepard - РИА Новости, 01.06.2022
Германия начала обучать украинских военных использованию установок Gepard
Украина подписала контракт на поставку зенитных самоходных установок Gepard, уже начато обучение украинских военных управлению ими, заявил канцлер Олаф Шольц. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:30
2022-06-01T12:30
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей лавров
украина
россия
дания
нато
т-72 "урал"
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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Украина подписала контракт на поставку зенитных самоходных установок Gepard, уже начато обучение украинских военных управлению ими, заявил канцлер Олаф Шольц."Спустя несколько дней после начала войны мы поставили ракеты противовоздушной и противотанковой обороны, то есть именно то, что в тот момент было особенно нужно. Сюда же относятся по нынешний день более 15 миллионов патронов, 100 тысяч ручных гранат, более 5 тысяч противотанковых мин, многочисленные взрывчатые материалы, пулеметы, десятки грузовиков с соответствующим грузом, например для защиты от беспилотников, для коммуникации и ухода за ранеными", - заявил Шольц, выступая в бундестаге.В частности, он отметил поставки вместе с Данией 54 бронированных транспортеров, поставки Чехией 20 танков Т-72 Украине, замену которым Прага получит от Берлина, аналогичная сделка будет заключена с Грецией. "И это продолжается. На прошедшей неделе Украина подписала контракт с оборонным комплексом по поставкам ЗСУ Gepard. Трехнедельное обучение ведется в эти дни", - заявил Шольц.Также он напомнил, что "в ближайшие недели" в координации с Нидерландами будут поставлены гаубицы Pzh 2000, обучение украинских военных управлению ими вскоре уже закончится.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220601/sholts-1792299148.html
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html
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владимир путин, сергей лавров, украина, россия, дания, нато, т-72 "урал", дмитрий песков (спецпредставитель президента), олаф шольц, ситуация в днр и лнр
12:30 01.06.2022
 
Германия начала обучать украинских военных использованию установок Gepard

Шольц: Германия начала обучать украинских военных использованию зенитных установок Gepard

CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling / Германская зенитная самоходная установка Gepard
Германская зенитная самоходная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Германская зенитная самоходная установка Gepard. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Украина подписала контракт на поставку зенитных самоходных установок Gepard, уже начато обучение украинских военных управлению ими, заявил канцлер Олаф Шольц.
"Спустя несколько дней после начала войны мы поставили ракеты противовоздушной и противотанковой обороны, то есть именно то, что в тот момент было особенно нужно. Сюда же относятся по нынешний день более 15 миллионов патронов, 100 тысяч ручных гранат, более 5 тысяч противотанковых мин, многочисленные взрывчатые материалы, пулеметы, десятки грузовиков с соответствующим грузом, например для защиты от беспилотников, для коммуникации и ухода за ранеными", - заявил Шольц, выступая в бундестаге.
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
12:17Специальная военная операция на Украине
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В частности, он отметил поставки вместе с Данией 54 бронированных транспортеров, поставки Чехией 20 танков Т-72 Украине, замену которым Прага получит от Берлина, аналогичная сделка будет заключена с Грецией. "И это продолжается. На прошедшей неделе Украина подписала контракт с оборонным комплексом по поставкам ЗСУ Gepard. Трехнедельное обучение ведется в эти дни", - заявил Шольц.
Также он напомнил, что "в ближайшие недели" в координации с Нидерландами будут поставлены гаубицы Pzh 2000, обучение украинских военных управлению ими вскоре уже закончится.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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