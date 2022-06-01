https://ria.ru/20220601/gazprom-1792303953.html
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье с января сократился на 27,6 процента
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье с января сократился на 27,6 процента - РИА Новости, 01.06.2022
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье с января сократился на 27,6 процента
Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья в январе-мае сократился на 27,6% - до 61 миллиарда кубометров газа, сообщает компания. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:27
2022-06-01T12:27
2022-06-01T12:27
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья в январе-мае сократился на 27,6% - до 61 миллиарда кубометров газа, сообщает компания."Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 61 миллиард кубометров – на 27,6% (на 23,2 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - говорится в сообщении компании.В прошлом году "Газпром" сообщал, что его экспорт в страны дальнего зарубежья в январе-мае 2021 года, по предварительным данным, составил 84,2 миллиарда кубометров газа, увеличившись на 27,2%. Всего же по итогам года компания увеличила экспорт в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров — до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.На снижение экспорта в этом году, в том числе, мог повлиять тот факт, что из-за отказа оплачивать поставки по новой рублевой схеме "Газпром" остановил их в адрес ряда компаний в конце апреля - мае. Так, были прекращены поставки PGNiG (Польша, 27 апреля), "Булгаргазу" (Болгария, 27 апреля), Gasum (Финляндия, 21 мая), Gasterra (Нидерланды, 31 мая).
https://radiosputnik.ria.ru/20220601/gaz-1792262763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, польша, болгария, финляндия, gasum, pgnig, газпром
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье с января сократился на 27,6 процента
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за пять месяцев сократился на 27,6 процента