https://ria.ru/20220601/gaz-1792466532.html

Кишинев хочет пересмотреть газовый контракт с "Газпромом"

Кишинев хочет пересмотреть газовый контракт с "Газпромом" - РИА Новости, 01.06.2022

Кишинев хочет пересмотреть газовый контракт с "Газпромом"

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге в среду заявила, что Кишинев хотел бы пересмотреть контракт с "Газпромом" на поставку газа и уже ведет переговоры РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T19:39

2022-06-01T19:39

2022-06-01T19:39

экономика

сергей куприянов

молдавия

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге в среду заявила, что Кишинев хотел бы пересмотреть контракт с "Газпромом" на поставку газа и уже ведет переговоры с поставщиком по этому вопросу.Во вторник Национальное агентство по регулированию энергетики увеличило тариф для бытовых потребителей на 22% до 940 долларов за тысячу кубометров, хотя в апреле его закупочная цена составляла 1194 доллара, в мае — 920 долларов. В среду глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что поставки в июне продолжаются в штатном режиме, страна закупает газ по 880 долларов за тысячу кубометров."Переговоры с поставщиком (о пересмотре контракта — ред.) ведутся, в том числе на уровне наблюдательного совета "Молдовагаза". Направлены запросы, ведутся переговоры по различным положениям контракта, посмотрим, будет ли открытость для обсуждения. В то же время, анализируем и разрабатываем программы альтернативного доступа к энергоресурсам", - отметила Гаврилица."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20220531/gaz-1792146279.html

https://ria.ru/20220526/moldovagaz-1790993880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сергей куприянов, молдавия, газпром, молдовагаз