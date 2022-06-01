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Австрийская OMV заплатила "Газпрому" по новой схеме - РИА Новости, 01.06.2022
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Австрийская OMV заплатила "Газпрому" по новой схеме
Австрийская OMV заплатила "Газпрому" по новой схеме - РИА Новости, 01.06.2022
Австрийская OMV заплатила "Газпрому" по новой схеме
Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила РИА Новости, что осуществила платеж за газ "Газпрому" по новой схеме. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:53
2022-06-01T16:34
в мире
австрия
omv
газпром
владимир путин
россия
москва
газпромбанк
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ВЕНА, 1 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила РИА Новости, что осуществила платеж за газ "Газпрому" по новой схеме.Также в австрийском операторе утверждают, что фирма считает платежное обязательство исполненным после перечисления средств в европейской валюте.Президент России Владимир Путин 23 марта объявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и предупредил, что если "недружественные" страны не будут платить в российской валюте с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, для расчетов иностранных покупателей за газ Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета. Клиент сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа. Расчеты с поставщиком — "Газпромом" — будут осуществляться уже с этого счета.
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в мире, австрия, omv, газпром, владимир путин, россия, москва, газпромбанк, московская биржа, экономика
14:53 01.06.2022 (обновлено: 16:34 01.06.2022)
 
Австрийская OMV заплатила "Газпрому" по новой схеме

Австрийская компания OMV заплатила за российский газ по новой схеме

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкOMV — австрийская нефтяная компания
OMV — австрийская нефтяная компания - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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OMV — австрийская нефтяная компания. Архивное фото
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ВЕНА, 1 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила РИА Новости, что осуществила платеж за газ "Газпрому" по новой схеме.

"OMV выполнила процесс платежа, соответствующий требованиям санкций. Платеж уже был произведен и по-прежнему номинирован в евро", — заявил агентству представитель компании.

Также в австрийском операторе утверждают, что фирма считает платежное обязательство исполненным после перечисления средств в европейской валюте.
Президент России Владимир Путин 23 марта объявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и предупредил, что если "недружественные" страны не будут платить в российской валюте с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, для расчетов иностранных покупателей за газ Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета. Клиент сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа. Расчеты с поставщиком — "Газпромом" — будут осуществляться уже с этого счета.
Рабочий на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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