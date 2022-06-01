https://ria.ru/20220601/gaz-1792366297.html

Австрийская OMV заплатила "Газпрому" по новой схеме

Австрийская OMV заплатила "Газпрому" по новой схеме - РИА Новости, 01.06.2022

Австрийская OMV заплатила "Газпрому" по новой схеме

Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила РИА Новости, что осуществила платеж за газ "Газпрому" по новой схеме. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:53

2022-06-01T14:53

2022-06-01T16:34

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ВЕНА, 1 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила РИА Новости, что осуществила платеж за газ "Газпрому" по новой схеме.Также в австрийском операторе утверждают, что фирма считает платежное обязательство исполненным после перечисления средств в европейской валюте.Президент России Владимир Путин 23 марта объявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и предупредил, что если "недружественные" страны не будут платить в российской валюте с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, для расчетов иностранных покупателей за газ Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета. Клиент сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа. Расчеты с поставщиком — "Газпромом" — будут осуществляться уже с этого счета.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австрия, omv, газпром, владимир путин, россия, москва, газпромбанк, московская биржа, экономика