https://ria.ru/20220601/gaz-1792333173.html

В Нидерланды продолжает поступать газ из России, сообщили СМИ

В Нидерланды продолжает поступать газ из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2022

В Нидерланды продолжает поступать газ из России, сообщили СМИ

В Нидерланды по-прежнему поступает российский газ после того, как "Газпром" остановил поставку газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:35

2022-06-01T13:35

2022-06-01T13:35

нидерланды

россия

германия

газпром

uniper

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в мире

санкции

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ПАРИЖ, 1 июн - РИА Новости. В Нидерланды по-прежнему поступает российский газ после того, как "Газпром" остановил поставку газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой схеме, ряд энергетических компаний продолжает его импортировать, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Нидерландская энергетическая компания GasTerra в понедельник заявила, что отказалась оплачивать российский газ в рублях, после чего "Газпром" уведомил ее о прекращении поставок с 31 мая - в результате этого по действующему контракту не будет получено около 2 миллиардов кубов газа.По данным NOS, несмотря на ситуацию с GasTerra, российский газовый кран в Нидерланды не перекрыт полностью, так как ряд компаний продолжает импортировать российский газ как прямо, так и косвенно. Так, российский газ поступает в Нидерланды через нидерландские компании Essent и Eneco, а также немецкие Uniper и RWE.В Германии Uniper - крупнейший импортер газа из России. Компании Uniper и RWE по-прежнему напрямую импортируют газ из РФ. Нидерландская Essent покупает газ через немецкую компанию Eon. А у Eneco есть действующий контракт с бывшей дочкой "Газпрома" Wingas.

https://ria.ru/20220601/gaz-1792283801.html

https://ria.ru/20220530/gaz-1791869617.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нидерланды, россия, германия, газпром, uniper, rwe, в мире, санкции, санкции в отношении россии