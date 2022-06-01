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В Нидерланды продолжает поступать газ из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2022
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В Нидерланды продолжает поступать газ из России, сообщили СМИ
В Нидерланды продолжает поступать газ из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2022
В Нидерланды продолжает поступать газ из России, сообщили СМИ
В Нидерланды по-прежнему поступает российский газ после того, как "Газпром" остановил поставку газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:35
2022-06-01T13:35
нидерланды
россия
германия
газпром
uniper
rwe
в мире
санкции
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ПАРИЖ, 1 июн - РИА Новости. В Нидерланды по-прежнему поступает российский газ после того, как "Газпром" остановил поставку газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой схеме, ряд энергетических компаний продолжает его импортировать, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Нидерландская энергетическая компания GasTerra в понедельник заявила, что отказалась оплачивать российский газ в рублях, после чего "Газпром" уведомил ее о прекращении поставок с 31 мая - в результате этого по действующему контракту не будет получено около 2 миллиардов кубов газа.По данным NOS, несмотря на ситуацию с GasTerra, российский газовый кран в Нидерланды не перекрыт полностью, так как ряд компаний продолжает импортировать российский газ как прямо, так и косвенно. Так, российский газ поступает в Нидерланды через нидерландские компании Essent и Eneco, а также немецкие Uniper и RWE.В Германии Uniper - крупнейший импортер газа из России. Компании Uniper и RWE по-прежнему напрямую импортируют газ из РФ. Нидерландская Essent покупает газ через немецкую компанию Eon. А у Eneco есть действующий контракт с бывшей дочкой "Газпрома" Wingas.
https://ria.ru/20220601/gaz-1792283801.html
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нидерланды, россия, германия, газпром, uniper, rwe, в мире, санкции, санкции в отношении россии
13:35 01.06.2022
 
В Нидерланды продолжает поступать газ из России, сообщили СМИ

NOS: в Нидерланды продолжает поступать газ из России вопреки ситуации с GasTerra

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс транспортировки экспортного газа
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Комплекс транспортировки экспортного газа. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 июн - РИА Новости. В Нидерланды по-прежнему поступает российский газ после того, как "Газпром" остановил поставку газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой схеме, ряд энергетических компаний продолжает его импортировать, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Нидерландская энергетическая компания GasTerra в понедельник заявила, что отказалась оплачивать российский газ в рублях, после чего "Газпром" уведомил ее о прекращении поставок с 31 мая - в результате этого по действующему контракту не будет получено около 2 миллиардов кубов газа.
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По данным NOS, несмотря на ситуацию с GasTerra, российский газовый кран в Нидерланды не перекрыт полностью, так как ряд компаний продолжает импортировать российский газ как прямо, так и косвенно. Так, российский газ поступает в Нидерланды через нидерландские компании Essent и Eneco, а также немецкие Uniper и RWE.
В Германии Uniper - крупнейший импортер газа из России. Компании Uniper и RWE по-прежнему напрямую импортируют газ из РФ. Нидерландская Essent покупает газ через немецкую компанию Eon. А у Eneco есть действующий контракт с бывшей дочкой "Газпрома" Wingas.
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НидерландыРоссияГерманияГазпромUniperRWEВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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