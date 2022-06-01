https://ria.ru/20220601/gaz-1792249636.html
Турецкая Botas повысила тарифы на природный газ
Турецкая Botas повысила тарифы на природный газ - РИА Новости, 01.06.2022
Турецкая Botas повысила тарифы на природный газ
Государственная нефтегазовая компания Турции Botas сообщила о повышении с 1 июня тарифов на природный газ, передает портал haberler.com. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:24
2022-06-01T09:24
2022-06-01T09:24
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АНКАРА, 1 июн - РИА Новости. Государственная нефтегазовая компания Турции Botas сообщила о повышении с 1 июня тарифов на природный газ, передает портал haberler.com."В природном газе определен тариф для бытовых, промышленных абонентов и выработки электроэнергии, который будет действовать в июне. Цена за единицу природного газа, используемого в жилых домах, увеличилась на 30%, цена за единицу природного газа, используемого для производства электроэнергии, увеличилась на 16%, а цена за единицу природного газа, используемого вне производства электроэнергии, увеличилась на 10%", - говорится в сообщении.Добавляется, что для абонентов в промышленном секторе цены на газ повышаются на 40%.В январе тарифы для населения были увеличены на 25%, для промышленного сектора - на 50%, для производителей электроэнергии - на 15%.Основными поставщиками природного газа в Турцию являются Россия и Азербайджан.
https://ria.ru/20220601/gaz-1792229029.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, азербайджан, россия, в мире
Турецкая Botas повысила тарифы на природный газ
Турецкая компания Botas заявила о повышении тарифов на природный газ с 1 июня
АНКАРА, 1 июн - РИА Новости.
Государственная нефтегазовая компания Турции Botas сообщила о повышении с 1 июня тарифов на природный газ, передает портал haberler.com
.
"В природном газе определен тариф для бытовых, промышленных абонентов и выработки электроэнергии, который будет действовать в июне. Цена за единицу природного газа, используемого в жилых домах, увеличилась на 30%, цена за единицу природного газа, используемого для производства электроэнергии, увеличилась на 16%, а цена за единицу природного газа, используемого вне производства электроэнергии, увеличилась на 10%", - говорится в сообщении.
Добавляется, что для абонентов в промышленном секторе цены на газ повышаются на 40%.
В январе тарифы для населения были увеличены на 25%, для промышленного сектора - на 50%, для производителей электроэнергии - на 15%.
Основными поставщиками природного газа в Турцию
являются Россия
и Азербайджан
.