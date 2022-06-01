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Турецкая Botas повысила тарифы на природный газ - РИА Новости, 01.06.2022
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Турецкая Botas повысила тарифы на природный газ
Турецкая Botas повысила тарифы на природный газ - РИА Новости, 01.06.2022
Турецкая Botas повысила тарифы на природный газ
Государственная нефтегазовая компания Турции Botas сообщила о повышении с 1 июня тарифов на природный газ, передает портал haberler.com. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:24
2022-06-01T09:24
турция
азербайджан
россия
в мире
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АНКАРА, 1 июн - РИА Новости. Государственная нефтегазовая компания Турции Botas сообщила о повышении с 1 июня тарифов на природный газ, передает портал haberler.com."В природном газе определен тариф для бытовых, промышленных абонентов и выработки электроэнергии, который будет действовать в июне. Цена за единицу природного газа, используемого в жилых домах, увеличилась на 30%, цена за единицу природного газа, используемого для производства электроэнергии, увеличилась на 16%, а цена за единицу природного газа, используемого вне производства электроэнергии, увеличилась на 10%", - говорится в сообщении.Добавляется, что для абонентов в промышленном секторе цены на газ повышаются на 40%.В январе тарифы для населения были увеличены на 25%, для промышленного сектора - на 50%, для производителей электроэнергии - на 15%.Основными поставщиками природного газа в Турцию являются Россия и Азербайджан.
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турция, азербайджан, россия, в мире
09:24 01.06.2022
 
Турецкая Botas повысила тарифы на природный газ

Турецкая компания Botas заявила о повышении тарифов на природный газ с 1 июня

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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АНКАРА, 1 июн - РИА Новости. Государственная нефтегазовая компания Турции Botas сообщила о повышении с 1 июня тарифов на природный газ, передает портал haberler.com.
"В природном газе определен тариф для бытовых, промышленных абонентов и выработки электроэнергии, который будет действовать в июне. Цена за единицу природного газа, используемого в жилых домах, увеличилась на 30%, цена за единицу природного газа, используемого для производства электроэнергии, увеличилась на 16%, а цена за единицу природного газа, используемого вне производства электроэнергии, увеличилась на 10%", - говорится в сообщении.
Добавляется, что для абонентов в промышленном секторе цены на газ повышаются на 40%.
В январе тарифы для населения были увеличены на 25%, для промышленного сектора - на 50%, для производителей электроэнергии - на 15%.
Основными поставщиками природного газа в Турцию являются Россия и Азербайджан.
Рабочий на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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