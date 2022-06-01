https://ria.ru/20220601/gaz-1792249636.html

Турецкая Botas повысила тарифы на природный газ

Турецкая Botas повысила тарифы на природный газ - РИА Новости, 01.06.2022

Турецкая Botas повысила тарифы на природный газ

Государственная нефтегазовая компания Турции Botas сообщила о повышении с 1 июня тарифов на природный газ, передает портал haberler.com. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:24

2022-06-01T09:24

2022-06-01T09:24

турция

азербайджан

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АНКАРА, 1 июн - РИА Новости. Государственная нефтегазовая компания Турции Botas сообщила о повышении с 1 июня тарифов на природный газ, передает портал haberler.com."В природном газе определен тариф для бытовых, промышленных абонентов и выработки электроэнергии, который будет действовать в июне. Цена за единицу природного газа, используемого в жилых домах, увеличилась на 30%, цена за единицу природного газа, используемого для производства электроэнергии, увеличилась на 16%, а цена за единицу природного газа, используемого вне производства электроэнергии, увеличилась на 10%", - говорится в сообщении.Добавляется, что для абонентов в промышленном секторе цены на газ повышаются на 40%.В январе тарифы для населения были увеличены на 25%, для промышленного сектора - на 50%, для производителей электроэнергии - на 15%.Основными поставщиками природного газа в Турцию являются Россия и Азербайджан.

https://ria.ru/20220601/gaz-1792229029.html

турция

азербайджан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

турция, азербайджан, россия, в мире