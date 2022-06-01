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Путин призвал наладить работу "Круга добра" так, чтобы он отвечал задачам - РИА Новости, 01.06.2022
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Путин призвал наладить работу "Круга добра" так, чтобы он отвечал задачам
Путин призвал наладить работу "Круга добра" так, чтобы он отвечал задачам - РИА Новости, 01.06.2022
Путин призвал наладить работу "Круга добра" так, чтобы он отвечал задачам
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Круг добра" заявил, что надо наладить работу фонда таким образом, чтобы он отвечал всем... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:10
2022-06-01T17:10
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
общество
владимир путин
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Круг добра" заявил, что надо наладить работу фонда таким образом, чтобы он отвечал всем поставленным перед ним задачам."Вот фонд уже проработал год практически, создан 5 января 2021 года указом президента номер 16. Существует он за счет средств консолидированных в федеральном бюджете, а именно от повышенной ставки на доходы физических лиц НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Знаю, что фонд работает устойчиво, даже больше средств, чем предполагалось - 82 миллиарда. Поэтому средства достаточные", - сказал Путин на встрече с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко.Президент отметил, что на его взгляд, "работа проделана большая, и ведется она эффективно"."Но знаю, что у вас есть и вопросы, связанные с дальнейшим совершенствованием этого рода деятельности. В высшей степени благородная работа, нацеленная на то, чтобы помогать детям с тяжелыми, жизнеугрожающими, хроническими заболеваниями, в том числе редкими. И она в высшей степени востребована эта работа. вы этим занимаетесь давно... Конечно, очень важно наладить и работу фонда "Круг добра" таким образом, чтобы он отвечал всем тем задачам, которые перед ним поставлены", - сказал глава государства.
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александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), общество, владимир путин, фонд "круг добра"
17:10 01.06.2022
 
Путин призвал наладить работу "Круга добра" так, чтобы он отвечал задачам

Путин призвал наладить работу фонда "Круг добра" так, чтобы он отвечал всем задачам

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Круг добра" заявил, что надо наладить работу фонда таким образом, чтобы он отвечал всем поставленным перед ним задачам.
"Вот фонд уже проработал год практически, создан 5 января 2021 года указом президента номер 16. Существует он за счет средств консолидированных в федеральном бюджете, а именно от повышенной ставки на доходы физических лиц НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Знаю, что фонд работает устойчиво, даже больше средств, чем предполагалось - 82 миллиарда. Поэтому средства достаточные", - сказал Путин на встрече с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко.
Президент отметил, что на его взгляд, "работа проделана большая, и ведется она эффективно".
"Но знаю, что у вас есть и вопросы, связанные с дальнейшим совершенствованием этого рода деятельности. В высшей степени благородная работа, нацеленная на то, чтобы помогать детям с тяжелыми, жизнеугрожающими, хроническими заболеваниями, в том числе редкими. И она в высшей степени востребована эта работа. вы этим занимаетесь давно... Конечно, очень важно наладить и работу фонда "Круг добра" таким образом, чтобы он отвечал всем тем задачам, которые перед ним поставлены", - сказал глава государства.
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 11:31
Через "Круг добра" закупили лекарства на сумму более 30 миллиардов рублей
 
Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)ОбществоВладимир ПутинФонд "Круг добра"
 
 
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