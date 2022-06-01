https://ria.ru/20220601/fond-1792415940.html
Путин призвал наладить работу "Круга добра" так, чтобы он отвечал задачам
Путин призвал наладить работу "Круга добра" так, чтобы он отвечал задачам - РИА Новости, 01.06.2022
Путин призвал наладить работу "Круга добра" так, чтобы он отвечал задачам
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Круг добра" заявил, что надо наладить работу фонда таким образом, чтобы он отвечал всем... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:10
2022-06-01T17:10
2022-06-01T17:10
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
общество
владимир путин
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Круг добра" заявил, что надо наладить работу фонда таким образом, чтобы он отвечал всем поставленным перед ним задачам."Вот фонд уже проработал год практически, создан 5 января 2021 года указом президента номер 16. Существует он за счет средств консолидированных в федеральном бюджете, а именно от повышенной ставки на доходы физических лиц НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Знаю, что фонд работает устойчиво, даже больше средств, чем предполагалось - 82 миллиарда. Поэтому средства достаточные", - сказал Путин на встрече с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко.Президент отметил, что на его взгляд, "работа проделана большая, и ведется она эффективно"."Но знаю, что у вас есть и вопросы, связанные с дальнейшим совершенствованием этого рода деятельности. В высшей степени благородная работа, нацеленная на то, чтобы помогать детям с тяжелыми, жизнеугрожающими, хроническими заболеваниями, в том числе редкими. И она в высшей степени востребована эта работа. вы этим занимаетесь давно... Конечно, очень важно наладить и работу фонда "Круг добра" таким образом, чтобы он отвечал всем тем задачам, которые перед ним поставлены", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20220526/lekarstva-1790794849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), общество, владимир путин, фонд "круг добра"
Путин призвал наладить работу "Круга добра" так, чтобы он отвечал задачам
Путин призвал наладить работу фонда "Круг добра" так, чтобы он отвечал всем задачам
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Круг добра" заявил, что надо наладить работу фонда таким образом, чтобы он отвечал всем поставленным перед ним задачам.
"Вот фонд уже проработал год практически, создан 5 января 2021 года указом президента номер 16. Существует он за счет средств консолидированных в федеральном бюджете, а именно от повышенной ставки на доходы физических лиц НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Знаю, что фонд работает устойчиво, даже больше средств, чем предполагалось - 82 миллиарда. Поэтому средства достаточные", - сказал Путин на встрече с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко
.
Президент отметил, что на его взгляд, "работа проделана большая, и ведется она эффективно".
"Но знаю, что у вас есть и вопросы, связанные с дальнейшим совершенствованием этого рода деятельности. В высшей степени благородная работа, нацеленная на то, чтобы помогать детям с тяжелыми, жизнеугрожающими, хроническими заболеваниями, в том числе редкими. И она в высшей степени востребована эта работа. вы этим занимаетесь давно... Конечно, очень важно наладить и работу фонда "Круг добра" таким образом, чтобы он отвечал всем тем задачам, которые перед ним поставлены", - сказал глава государства.