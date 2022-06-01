https://ria.ru/20220601/fond-1792415940.html

Путин призвал наладить работу "Круга добра" так, чтобы он отвечал задачам

Путин призвал наладить работу "Круга добра" так, чтобы он отвечал задачам - РИА Новости, 01.06.2022

Путин призвал наладить работу "Круга добра" так, чтобы он отвечал задачам

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Круг добра" заявил, что надо наладить работу фонда таким образом, чтобы он отвечал всем... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:10

2022-06-01T17:10

2022-06-01T17:10

александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)

общество

владимир путин

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Круг добра" заявил, что надо наладить работу фонда таким образом, чтобы он отвечал всем поставленным перед ним задачам."Вот фонд уже проработал год практически, создан 5 января 2021 года указом президента номер 16. Существует он за счет средств консолидированных в федеральном бюджете, а именно от повышенной ставки на доходы физических лиц НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Знаю, что фонд работает устойчиво, даже больше средств, чем предполагалось - 82 миллиарда. Поэтому средства достаточные", - сказал Путин на встрече с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко.Президент отметил, что на его взгляд, "работа проделана большая, и ведется она эффективно"."Но знаю, что у вас есть и вопросы, связанные с дальнейшим совершенствованием этого рода деятельности. В высшей степени благородная работа, нацеленная на то, чтобы помогать детям с тяжелыми, жизнеугрожающими, хроническими заболеваниями, в том числе редкими. И она в высшей степени востребована эта работа. вы этим занимаетесь давно... Конечно, очень важно наладить и работу фонда "Круг добра" таким образом, чтобы он отвечал всем тем задачам, которые перед ним поставлены", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20220526/lekarstva-1790794849.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), общество, владимир путин, фонд "круг добра"