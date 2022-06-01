https://ria.ru/20220601/fmba-1792388957.html
Медики ФМБА пролечили почти тысячу детей из Донбасса и с Украины
Медики ФМБА пролечили почти тысячу детей из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 01.06.2022
Медики ФМБА пролечили почти тысячу детей из Донбасса и с Украины
Специалисты Федерального медико-биологического агентства пролечили почти тысячу детей из Донбасса и Украины, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:57
2022-06-01T15:57
2022-06-01T15:57
здоровье - общество
донецкая народная республика
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
общество
россия
донбасс
украина
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства пролечили почти тысячу детей из Донбасса и Украины, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Мы пролечили почти тысячу маленьких пациентов в возрасте до 17 лет включительно, в том числе и грудничков. В основном, лечением занимались наши мобильные бригады, которые работают на территории Донецкой народной республики, в приграничных районах",- сказала Скворцова журналистам.Она отметила, что специалисты ФМБА, среди которых педиатры, детские неврологи, лор-врачи, эндокринологи, травматологи, хирурги, провели диспансеризацию почти всего детского населения в Старобешевском и в Новоазовском районах.
https://ria.ru/20220601/deti-1792264218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, донецкая народная республика, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова, общество, россия, донбасс, украина
Медики ФМБА пролечили почти тысячу детей из Донбасса и с Украины
Скворцова: медики ФМБА пролечили почти тысячу детей до 17 лет из Донбасса и с Украины