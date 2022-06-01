https://ria.ru/20220601/fmba-1792388957.html

Медики ФМБА пролечили почти тысячу детей из Донбасса и с Украины

Медики ФМБА пролечили почти тысячу детей из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 01.06.2022

Медики ФМБА пролечили почти тысячу детей из Донбасса и с Украины

Специалисты Федерального медико-биологического агентства пролечили почти тысячу детей из Донбасса и Украины, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:57

2022-06-01T15:57

2022-06-01T15:57

здоровье - общество

донецкая народная республика

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

вероника скворцова

общество

россия

донбасс

украина

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства пролечили почти тысячу детей из Донбасса и Украины, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Мы пролечили почти тысячу маленьких пациентов в возрасте до 17 лет включительно, в том числе и грудничков. В основном, лечением занимались наши мобильные бригады, которые работают на территории Донецкой народной республики, в приграничных районах",- сказала Скворцова журналистам.Она отметила, что специалисты ФМБА, среди которых педиатры, детские неврологи, лор-врачи, эндокринологи, травматологи, хирурги, провели диспансеризацию почти всего детского населения в Старобешевском и в Новоазовском районах.

https://ria.ru/20220601/deti-1792264218.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, донецкая народная республика, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова, общество, россия, донбасс, украина