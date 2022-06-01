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Медики ФМБА пролечили почти тысячу детей из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 01.06.2022
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Медики ФМБА пролечили почти тысячу детей из Донбасса и с Украины
Медики ФМБА пролечили почти тысячу детей из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 01.06.2022
Медики ФМБА пролечили почти тысячу детей из Донбасса и с Украины
Специалисты Федерального медико-биологического агентства пролечили почти тысячу детей из Донбасса и Украины, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:57
2022-06-01T15:57
здоровье - общество
донецкая народная республика
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
общество
россия
донбасс
украина
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства пролечили почти тысячу детей из Донбасса и Украины, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Мы пролечили почти тысячу маленьких пациентов в возрасте до 17 лет включительно, в том числе и грудничков. В основном, лечением занимались наши мобильные бригады, которые работают на территории Донецкой народной республики, в приграничных районах",- сказала Скворцова журналистам.Она отметила, что специалисты ФМБА, среди которых педиатры, детские неврологи, лор-врачи, эндокринологи, травматологи, хирурги, провели диспансеризацию почти всего детского населения в Старобешевском и в Новоазовском районах.
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донецкая народная республика
россия
донбасс
украина
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здоровье - общество, донецкая народная республика, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова, общество, россия, донбасс, украина
15:57 01.06.2022
 
Медики ФМБА пролечили почти тысячу детей из Донбасса и с Украины

Скворцова: медики ФМБА пролечили почти тысячу детей до 17 лет из Донбасса и с Украины

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства пролечили почти тысячу детей из Донбасса и Украины, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Мы пролечили почти тысячу маленьких пациентов в возрасте до 17 лет включительно, в том числе и грудничков. В основном, лечением занимались наши мобильные бригады, которые работают на территории Донецкой народной республики, в приграничных районах",- сказала Скворцова журналистам.
Она отметила, что специалисты ФМБА, среди которых педиатры, детские неврологи, лор-врачи, эндокринологи, травматологи, хирурги, провели диспансеризацию почти всего детского населения в Старобешевском и в Новоазовском районах.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
10:27
В России вылечили более 60 детей из Донбасса и Украины, заявил Мурашко
 
Здоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Вероника СкворцоваОбществоРоссияДонбассУкраина
 
 
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