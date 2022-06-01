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Северный флот построит пять военных городков к 2025 году - РИА Новости, 01.06.2022
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Северный флот построит пять военных городков к 2025 году
Северный флот построит пять военных городков к 2025 году - РИА Новости, 01.06.2022
Северный флот построит пять военных городков к 2025 году
Северный флот к 2025 году построит пять новых военных городков, еще два будут реконструированы, сообщил в среду командующий Северным флотом адмирал Александр... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:18
2022-06-01T11:18
безопасность
россия
печенга
арктика
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СЕВЕРОМОРСК, 1 июн - РИА Новости. Северный флот к 2025 году построит пять новых военных городков, еще два будут реконструированы, сообщил в среду командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев."Планом строительства и развития Вооруженных Сил РФ на 2021-2025 годы предусмотрено строительство пяти и реконструкция двух военных городков, в том числе создание современной социальной инфраструктуры в посёлках Печенга, Спутник, Алакуртти, Килп-явр (места дислокации мотострелковых соединений и соединения морской пехоты), а также строительство социальных объектов для отдаленных малых подразделений, дислоцирующихся на побережье и островах", - сказал Моисеев на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота.
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безопасность, россия, печенга, арктика
11:18 01.06.2022
 
Северный флот построит пять военных городков к 2025 году

Адмирал Моисеев: Северный флот построит пять новых военных городков к 2025 году

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Пётр Моргунов" пришел в Североморск
Большой десантный корабль Пётр Моргунов пришел в Североморск - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Большой десантный корабль "Пётр Моргунов" пришел в Североморск. Архивное фото
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СЕВЕРОМОРСК, 1 июн - РИА Новости. Северный флот к 2025 году построит пять новых военных городков, еще два будут реконструированы, сообщил в среду командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
"Планом строительства и развития Вооруженных Сил РФ на 2021-2025 годы предусмотрено строительство пяти и реконструкция двух военных городков, в том числе создание современной социальной инфраструктуры в посёлках Печенга, Спутник, Алакуртти, Килп-явр (места дислокации мотострелковых соединений и соединения морской пехоты), а также строительство социальных объектов для отдаленных малых подразделений, дислоцирующихся на побережье и островах", - сказал Моисеев на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота.
Военнослужащие Северного флота РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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БезопасностьРоссияПеченгаАрктика
 
 
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