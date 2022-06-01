https://ria.ru/20220601/flot-1792280846.html

Северный флот построит пять военных городков к 2025 году

Северный флот построит пять военных городков к 2025 году - РИА Новости, 01.06.2022

Северный флот построит пять военных городков к 2025 году

Северный флот к 2025 году построит пять новых военных городков, еще два будут реконструированы, сообщил в среду командующий Северным флотом адмирал Александр... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:18

2022-06-01T11:18

2022-06-01T11:18

безопасность

россия

печенга

арктика

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СЕВЕРОМОРСК, 1 июн - РИА Новости. Северный флот к 2025 году построит пять новых военных городков, еще два будут реконструированы, сообщил в среду командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев."Планом строительства и развития Вооруженных Сил РФ на 2021-2025 годы предусмотрено строительство пяти и реконструкция двух военных городков, в том числе создание современной социальной инфраструктуры в посёлках Печенга, Спутник, Алакуртти, Килп-явр (места дислокации мотострелковых соединений и соединения морской пехоты), а также строительство социальных объектов для отдаленных малых подразделений, дислоцирующихся на побережье и островах", - сказал Моисеев на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота.

https://ria.ru/20220601/flot-1792270610.html

россия

печенга

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, печенга, арктика