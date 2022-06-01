https://ria.ru/20220601/flot-1792280846.html
Северный флот построит пять военных городков к 2025 году
Северный флот построит пять военных городков к 2025 году - РИА Новости, 01.06.2022
Северный флот построит пять военных городков к 2025 году
Северный флот к 2025 году построит пять новых военных городков, еще два будут реконструированы, сообщил в среду командующий Северным флотом адмирал Александр... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:18
2022-06-01T11:18
2022-06-01T11:18
безопасность
россия
печенга
арктика
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СЕВЕРОМОРСК, 1 июн - РИА Новости. Северный флот к 2025 году построит пять новых военных городков, еще два будут реконструированы, сообщил в среду командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев."Планом строительства и развития Вооруженных Сил РФ на 2021-2025 годы предусмотрено строительство пяти и реконструкция двух военных городков, в том числе создание современной социальной инфраструктуры в посёлках Печенга, Спутник, Алакуртти, Килп-явр (места дислокации мотострелковых соединений и соединения морской пехоты), а также строительство социальных объектов для отдаленных малых подразделений, дислоцирующихся на побережье и островах", - сказал Моисеев на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота.
https://ria.ru/20220601/flot-1792270610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, печенга, арктика
Северный флот построит пять военных городков к 2025 году
Адмирал Моисеев: Северный флот построит пять новых военных городков к 2025 году