https://ria.ru/20220601/flot-1792270610.html

Северный флот проведет 19 испытательных стрельб нового оружия

Северный флот проведет 19 испытательных стрельб нового оружия - РИА Новости, 01.06.2022

Северный флот проведет 19 испытательных стрельб нового оружия

Северный флот до конца года проведет 19 испытательных стрельб новых видов вооружения, сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:48

2022-06-01T10:48

2022-06-01T10:55

безопасность

россия

арктика

северный флот вмф россии

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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 1 июн - РИА Новости. Северный флот до конца года проведет 19 испытательных стрельб новых видов вооружения, сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев."Значительный ресурс Северного флота задействован в обеспечении испытаний новых образцов вооружение и военной техники: боевых кораблей и подводных лодок, а также морского оружия. До конца года в рамках испытаний нам предстоит выполнить 19 испытательных стрельб", - сообщил Моисеев на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флотаОснову сил общего назначения Северного флота к 2033 году составят носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе гиперзвукового, сообщил командующий СФ адмирал Александр Моисеев.Выступая на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота, адмирал отметил, что "до 2033 года, с учетом выполнения государственной программы вооружения и принятия в состав флота основных проектов многоцелевых кораблей и атомных подводных лодок, организационно состав объединений и соединений флота по типу и составу останется неизменным"."А с учетом тенденций движения к унификации и универсальности вооружений и техники морские силы общего назначения флота будут представлять многоцелевые корабли и подводные лодки пяти-шести проектов. В основном это будут носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе и гиперзвукового оружия", - добавил Моисеев.

https://ria.ru/20220601/flot-1792254576.html

https://ria.ru/20220422/ucheniya-1784911318.html

россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

безопасность, россия, арктика, северный флот вмф россии