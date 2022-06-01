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Северный флот проведет 19 испытательных стрельб нового оружия - РИА Новости, 01.06.2022
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Северный флот проведет 19 испытательных стрельб нового оружия
Северный флот проведет 19 испытательных стрельб нового оружия - РИА Новости, 01.06.2022
Северный флот проведет 19 испытательных стрельб нового оружия
Северный флот до конца года проведет 19 испытательных стрельб новых видов вооружения, сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:48
2022-06-01T10:55
безопасность
россия
арктика
северный флот вмф россии
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 1 июн - РИА Новости. Северный флот до конца года проведет 19 испытательных стрельб новых видов вооружения, сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев."Значительный ресурс Северного флота задействован в обеспечении испытаний новых образцов вооружение и военной техники: боевых кораблей и подводных лодок, а также морского оружия. До конца года в рамках испытаний нам предстоит выполнить 19 испытательных стрельб", - сообщил Моисеев на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флотаОснову сил общего назначения Северного флота к 2033 году составят носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе гиперзвукового, сообщил командующий СФ адмирал Александр Моисеев.Выступая на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота, адмирал отметил, что "до 2033 года, с учетом выполнения государственной программы вооружения и принятия в состав флота основных проектов многоцелевых кораблей и атомных подводных лодок, организационно состав объединений и соединений флота по типу и составу останется неизменным"."А с учетом тенденций движения к унификации и универсальности вооружений и техники морские силы общего назначения флота будут представлять многоцелевые корабли и подводные лодки пяти-шести проектов. В основном это будут носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе и гиперзвукового оружия", - добавил Моисеев.
https://ria.ru/20220601/flot-1792254576.html
https://ria.ru/20220422/ucheniya-1784911318.html
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безопасность, россия, арктика, северный флот вмф россии
10:48 01.06.2022 (обновлено: 10:55 01.06.2022)
 
Северный флот проведет 19 испытательных стрельб нового оружия

Северный флот до конца года проведет 19 испытательных стрельб новых видов вооружения

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Северного флота РФ
Военнослужащие Северного флота РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 1 июн - РИА Новости. Северный флот до конца года проведет 19 испытательных стрельб новых видов вооружения, сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
"Значительный ресурс Северного флота задействован в обеспечении испытаний новых образцов вооружение и военной техники: боевых кораблей и подводных лодок, а также морского оружия. До конца года в рамках испытаний нам предстоит выполнить 19 испытательных стрельб", - сообщил Моисеев на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота
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Основу сил общего назначения Северного флота к 2033 году составят носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе гиперзвукового, сообщил командующий СФ адмирал Александр Моисеев.
Выступая на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота, адмирал отметил, что "до 2033 года, с учетом выполнения государственной программы вооружения и принятия в состав флота основных проектов многоцелевых кораблей и атомных подводных лодок, организационно состав объединений и соединений флота по типу и составу останется неизменным".
"А с учетом тенденций движения к унификации и универсальности вооружений и техники морские силы общего назначения флота будут представлять многоцелевые корабли и подводные лодки пяти-шести проектов. В основном это будут носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе и гиперзвукового оружия", - добавил Моисеев.
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