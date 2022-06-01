https://ria.ru/20220601/flot-1792254576.html

Тихоокеанский флот до конца года пополнится шестью кораблями

Тихоокеанский флот до конца года пополнится шестью кораблями - РИА Новости, 01.06.2022

Тихоокеанский флот до конца года пополнится шестью кораблями

Тихоокеанский флот (ТОФ) ждет в 2022 году большое пополнение боевого состава: до конца года на флот придут три подводные лодки, два тральщика и корвет, сообщил... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:47

2022-06-01T09:47

2022-06-01T09:47

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Тихоокеанский флот (ТОФ) ждет в 2022 году большое пополнение боевого состава: до конца года на флот придут три подводные лодки, два тральщика и корвет, сообщил журналистам в среду начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников."Среди важных задач летнего периода обучения – освоение новых надводных кораблей и подводных лодок, которые прибудут на ТОФ до конца года. В их числе третья по счёту подводная лодка проекта 636.3 "Магадан", атомный стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег" и атомная подлодка проекта "Ясень-М" "Новосибирск". Кроме того, в этом году запланировано поступление на флот двух морских тральщиков "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" проекта 12700 "Александрит", - сказал Колесников.Кроме того, по его словам, пополнится в этом году Тихоокеанский флот и четвертым по счету кораблем проекта 20380 корветом "Резкий", который сейчас проходит швартовые испытания."Главным мероприятием боевой подготовки в этом периоде станет участие сил флота в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Восток-2022", - сказал представитель ТОФ.

https://ria.ru/20220520/armiya-1789686137.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, россия