https://ria.ru/20220601/flot-1792254576.html
Тихоокеанский флот до конца года пополнится шестью кораблями
Тихоокеанский флот до конца года пополнится шестью кораблями - РИА Новости, 01.06.2022
Тихоокеанский флот до конца года пополнится шестью кораблями
Тихоокеанский флот (ТОФ) ждет в 2022 году большое пополнение боевого состава: до конца года на флот придут три подводные лодки, два тральщика и корвет, сообщил... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:47
2022-06-01T09:47
2022-06-01T09:47
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Тихоокеанский флот (ТОФ) ждет в 2022 году большое пополнение боевого состава: до конца года на флот придут три подводные лодки, два тральщика и корвет, сообщил журналистам в среду начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников."Среди важных задач летнего периода обучения – освоение новых надводных кораблей и подводных лодок, которые прибудут на ТОФ до конца года. В их числе третья по счёту подводная лодка проекта 636.3 "Магадан", атомный стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег" и атомная подлодка проекта "Ясень-М" "Новосибирск". Кроме того, в этом году запланировано поступление на флот двух морских тральщиков "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" проекта 12700 "Александрит", - сказал Колесников.Кроме того, по его словам, пополнится в этом году Тихоокеанский флот и четвертым по счету кораблем проекта 20380 корветом "Резкий", который сейчас проходит швартовые испытания."Главным мероприятием боевой подготовки в этом периоде станет участие сил флота в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Восток-2022", - сказал представитель ТОФ.
https://ria.ru/20220520/armiya-1789686137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, россия
Тихоокеанский флот до конца года пополнится шестью кораблями
Тихоокеанский флот до конца года пополнится шестью кораблями, в том числе тремя подлодками
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Тихоокеанский флот (ТОФ) ждет в 2022 году большое пополнение боевого состава: до конца года на флот придут три подводные лодки, два тральщика и корвет, сообщил журналистам в среду начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.
"Среди важных задач летнего периода обучения – освоение новых надводных кораблей и подводных лодок, которые прибудут на ТОФ
до конца года. В их числе третья по счёту подводная лодка проекта 636.3 "Магадан", атомный стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег" и атомная подлодка проекта "Ясень-М" "Новосибирск". Кроме того, в этом году запланировано поступление на флот двух морских тральщиков "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" проекта 12700 "Александрит", - сказал Колесников.
Кроме того, по его словам, пополнится в этом году Тихоокеанский флот и четвертым по счету кораблем проекта 20380 корветом "Резкий", который сейчас проходит швартовые испытания.
"Главным мероприятием боевой подготовки в этом периоде станет участие сил флота в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Восток-2022", - сказал представитель ТОФ.