https://ria.ru/20220601/flag-1792267672.html

Врио томского губернатора объяснил перевернутый флаг над обладминистрацией

Врио томского губернатора объяснил перевернутый флаг над обладминистрацией - РИА Новости, 01.06.2022

Врио томского губернатора объяснил перевернутый флаг над обладминистрацией

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур прокомментировал появление перевернутого российского триколора над зданием администрации региона, объяснив это... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:37

2022-06-01T10:37

2022-06-01T12:53

общество

томская область

россия

владимир мазур

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НОВОСИБИРСК, 1 июн — РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур прокомментировал появление перевернутого российского триколора над зданием администрации региона, объяснив это ошибкой сотрудников."Перевесили как положено. Сотрудники администрации что-то напутали, но наказывать пока не будем. Они и так навсегда запомнят, как выглядят главные символы Российской Федерации и Томской области. И гимн будут знать наизусть. Я об этом лично позабочусь", — написал чиновник в своем Telegram-канале.В среду утром фотографии перевернутого флага России над зданием администрации Томской области распространились в соцсетях.Уже вскоре очевидцы сообщили, что государственный флаг подняли как положено.

https://ria.ru/20160708/1461344471.html

томская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, томская область, россия, владимир мазур