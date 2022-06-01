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Врио томского губернатора объяснил перевернутый флаг над обладминистрацией - РИА Новости, 01.06.2022
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Врио томского губернатора объяснил перевернутый флаг над обладминистрацией
Врио томского губернатора объяснил перевернутый флаг над обладминистрацией - РИА Новости, 01.06.2022
Врио томского губернатора объяснил перевернутый флаг над обладминистрацией
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур прокомментировал появление перевернутого российского триколора над зданием администрации региона, объяснив это... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:37
2022-06-01T12:53
общество
томская область
россия
владимир мазур
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НОВОСИБИРСК, 1 июн — РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур прокомментировал появление перевернутого российского триколора над зданием администрации региона, объяснив это ошибкой сотрудников."Перевесили как положено. Сотрудники администрации что-то напутали, но наказывать пока не будем. Они и так навсегда запомнят, как выглядят главные символы Российской Федерации и Томской области. И гимн будут знать наизусть. Я об этом лично позабочусь", — написал чиновник в своем Telegram-канале.В среду утром фотографии перевернутого флага России над зданием администрации Томской области распространились в соцсетях.Уже вскоре очевидцы сообщили, что государственный флаг подняли как положено.
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томская область
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общество, томская область, россия, владимир мазур
10:37 01.06.2022 (обновлено: 12:53 01.06.2022)
 
Врио томского губернатора объяснил перевернутый флаг над обладминистрацией

Врио томского губернатора Мазур объяснил перевернутый флаг над обладминистрацией путаницей

© РИА Новости / Пресс-служба администрации Томской областиВладимир Мазур
Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Томской области
Владимир Мазур. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 1 июн — РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур прокомментировал появление перевернутого российского триколора над зданием администрации региона, объяснив это ошибкой сотрудников.
"Перевесили как положено. Сотрудники администрации что-то напутали, но наказывать пока не будем. Они и так навсегда запомнят, как выглядят главные символы Российской Федерации и Томской области. И гимн будут знать наизусть. Я об этом лично позабочусь", — написал чиновник в своем Telegram-канале.
В среду утром фотографии перевернутого флага России над зданием администрации Томской области распространились в соцсетях.
Уже вскоре очевидцы сообщили, что государственный флаг подняли как положено.
Флаг России. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.07.2016
8 июля 2016, 11:38
Администрацию уральского города оштрафовали за перевернутый флагВозбуждено административное дело по статье "нарушение порядка официального использования государственных символов РФ".
 
ОбществоТомская областьРоссияВладимир Мазур
 
 
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