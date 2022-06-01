https://ria.ru/20220601/evrobondy-1792481424.html

Комитет по кредитным деривативам признал невыплату по российским евробондам

Комитет по кредитным деривативам признал невыплату по российским евробондам - РИА Новости, 01.06.2022

Комитет по кредитным деривативам признал невыплату по российским евробондам

Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) признал невыплату по российским суверенным еврооблигациям дополнительных... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T21:13

2022-06-01T21:13

2022-06-01T21:13

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство финансов сша

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) признал невыплату по российским суверенным еврооблигациям дополнительных процентов на 1,9 миллиона долларов, говорится в релизе комитета.Это событие является основанием для исполнения кредитных дефолтных свопов (CDS), которые выступают в качестве страховки от дефолта.Минфин России 4 апреля должен был выполнить платежи по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2042. Однако иностранный банк-агент, как утверждало министерство, решил не осуществлять поручения в валюте, поэтому российское ведомство заявило об исполнении своих обязательств перед иностранными клиентами в рублях. Позднее Минфин сообщил о выплатах в долларах.Согласно данным комитета, в середине мая держатели евробондов Россия-2022 обратились к организации с требованием объявить дефолт и выплатить указанную сумму начисленных процентов из-за задержки погашения выпуска.Срок погашения бондов наступил 4 апреля, но выплата основной суммы долга и процентов, по информации CDDC, прошла только 2 мая. Условия выпуска предполагают начисление процентов до тех пор, пока изначальный долг не будет погашен. Однако дополнительные проценты выплачены не были, утверждает комитет.Двадцать четвертого мая министерство финансов США сообщило, что не намерено продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. В российском ведомстве, в свою очередь, предупредили, что решение американских властей прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к финансовой инфраструктуре Запада.

https://ria.ru/20220526/defolt-1790893791.html

https://ria.ru/20220527/rossiya-1791072859.html

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство финансов сша