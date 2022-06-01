https://ria.ru/20220601/evro-1792448113.html

Еврокомиссия рекомендовала одобрить переход Хорватии на евро

Еврокомиссия рекомендовала одобрить переход Хорватии на евро - РИА Новости, 01.06.2022

Еврокомиссия рекомендовала одобрить переход Хорватии на евро

Хорватия готова к введению в оборот евро 1 января 2023 года, заявила в среду Европейская комиссия в коммюнике. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:37

2022-06-01T18:37

2022-06-01T18:37

хорватия

брюссель

люксембург (округ)

экономика

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Хорватия готова к введению в оборот евро 1 января 2023 года, заявила в среду Европейская комиссия в коммюнике."Европейская комиссия пришла к заключению, что Хорватия готова к вводу в обращение евро 1 января 2023 года", - говорится в документе. Таким образом, Хорватия станет двадцатым членом еврозоны, отметили в Брюсселе.Решение о вхождении Хорватии в еврозону будет еще обсуждаться на совещании министров финансов в Люксембурге 16 июня, а затем на встрече глав государств и правительств Евросоюза 23-24 июня в Брюсселе.Руководство Хорватии в сентябре 2017 года заявило о начале кампании по вступлению в зону евро. Процесс адаптации страны к переходу на единую валюту продолжается.Членство в еврозоне предполагает наличие евро в качестве национальной валюты, общую монетарную политику стран, проводимую Европейским центробанком. Евро стал официальной валютой 11 государств Евросоюза 1 января 1999 года, среди них были Германия, Франция, Италия. При этом в первые три года он был "невидимым" - использовался в электронных платежах, а с 1 января 2002 года евро поступил в наличное обращение и заменил собой национальные валюты. Последними к валютному блоку присоединились балтийские страны, из них позднее всех Литва - с 2015 года.Сейчас в еврозону входят 19 из 27 государств Евросоюза. Все страны Евросоюза, кроме Дании, как ожидается, со временем должны присоединяться к еврозоне, когда выполнят необходимые для этого условия.

https://ria.ru/20220502/tseny-1786591461.html

хорватия

брюссель

люксембург (округ)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хорватия, брюссель, люксембург (округ), экономика, еврокомиссия