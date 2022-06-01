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Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали более 350 человек за сутки - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/evakuatsiya-1792257330.html
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали более 350 человек за сутки
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали более 350 человек за сутки - РИА Новости, 01.06.2022
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали более 350 человек за сутки
Более 350 человек, в том числе 32 ребенка, были эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:01
2022-06-01T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Более 350 человек, в том числе 32 ребенка, были эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск) 31 мая до 08:00 1 июня, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 355 человек, включая 32 ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 38 517 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика
10:01 01.06.2022 (обновлено: 10:18 01.06.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали более 350 человек за сутки

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более 350 человек за сутки, в том числе 32 ребенка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуация в селе Безыменное
Эвакуация в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эвакуация в селе Безыменное. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Более 350 человек, в том числе 32 ребенка, были эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск) 31 мая до 08:00 1 июня, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 355 человек, включая 32 ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 38 517 человек.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
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