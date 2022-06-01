https://ria.ru/20220601/energetika-1792259035.html
Лавров рассказал о развитии энергетического партнерства России и Китая
Лавров рассказал о развитии энергетического партнерства России и Китая - РИА Новости, 01.06.2022
Лавров рассказал о развитии энергетического партнерства России и Китая
Энергетическое сотрудничество России и Китая обрело стратегический характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:08
2022-06-01T10:08
2022-06-01T10:08
китай
сергей лавров
россия
в мире
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и Китая обрело стратегический характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Россия и Китай планомерно осуществляют все утвержденные программы взаимодействия. Стратегический характер приобрело энергетическое партнерство. Реализуются крупные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта", - сказал Лавров в ходе видеообращения на VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
https://ria.ru/20220601/torgovlya-1792248183.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сергей лавров, россия, в мире
Лавров рассказал о развитии энергетического партнерства России и Китая
Глава МИД Лавров: энергетическое партнерство России и Китая обрело стратегический характер