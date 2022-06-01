https://ria.ru/20220601/energetika-1792259035.html

Лавров рассказал о развитии энергетического партнерства России и Китая

Лавров рассказал о развитии энергетического партнерства России и Китая - РИА Новости, 01.06.2022

Лавров рассказал о развитии энергетического партнерства России и Китая

Энергетическое сотрудничество России и Китая обрело стратегический характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:08

2022-06-01T10:08

2022-06-01T10:08

китай

сергей лавров

россия

в мире

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и Китая обрело стратегический характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Россия и Китай планомерно осуществляют все утвержденные программы взаимодействия. Стратегический характер приобрело энергетическое партнерство. Реализуются крупные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта", - сказал Лавров в ходе видеообращения на VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

https://ria.ru/20220601/torgovlya-1792248183.html

китай

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сергей лавров, россия, в мире