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Лавров рассказал о развитии энергетического партнерства России и Китая - РИА Новости, 01.06.2022
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Лавров рассказал о развитии энергетического партнерства России и Китая
Лавров рассказал о развитии энергетического партнерства России и Китая - РИА Новости, 01.06.2022
Лавров рассказал о развитии энергетического партнерства России и Китая
Энергетическое сотрудничество России и Китая обрело стратегический характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:08
2022-06-01T10:08
китай
сергей лавров
россия
в мире
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и Китая обрело стратегический характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Россия и Китай планомерно осуществляют все утвержденные программы взаимодействия. Стратегический характер приобрело энергетическое партнерство. Реализуются крупные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта", - сказал Лавров в ходе видеообращения на VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
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китай, сергей лавров, россия, в мире
10:08 01.06.2022
 
Лавров рассказал о развитии энергетического партнерства России и Китая

Глава МИД Лавров: энергетическое партнерство России и Китая обрело стратегический характер

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и Китая обрело стратегический характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Россия и Китай планомерно осуществляют все утвержденные программы взаимодействия. Стратегический характер приобрело энергетическое партнерство. Реализуются крупные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта", - сказал Лавров в ходе видеообращения на VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
09:15
Россия и Китай нарастят расчеты в юанях и рублях
 
КитайСергей ЛавровРоссияВ мире
 
 
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