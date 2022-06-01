Рейтинг@Mail.ru
Еще один российский туроператор запускает чартеры на курорты Египта - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220601/egipet-1792360563.html
Еще один российский туроператор запускает чартеры на курорты Египта
Еще один российский туроператор запускает чартеры на курорты Египта - РИА Новости, 01.06.2022
Еще один российский туроператор запускает чартеры на курорты Египта
Pegas Touristik запустит собственную полетную программу в Шарм-эш-Шейх на прямых рейсах авиакомпании Nordwind Airlines с 13 июня, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:25
2022-06-01T17:25
туризм
новости - туризм
египет
шарм-эш-шейх
хургада
egypt air
ассоциация туроператоров россии (атор)
nordwind airlines
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156325/71/1563257106_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_9134214da93f769cb1f0fafda82067e1.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Pegas Touristik запустит собственную полетную программу в Шарм-эш-Шейх на прямых рейсах авиакомпании Nordwind Airlines с 13 июня, сообщает АТОР.Вылеты из Шереметьево будут ежедневными, уточняют в ассоциации. На маршрут поставят лайнеры Airbus A321 neo, рассчитанные на 218 кресел, оба находятся в российском регистре. Авиакомпания уже получила все необходимые подтверждения от египетских властей.По данным АТОР, до настоящего времени туры на курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — выполняли туроператоры Fun&amp;Sun в сотрудничестве с EgyptAir, "Библио-Глобус" на самолетах Red Wings и Tez Tour – на рейсах iFly. "Таким образом, чартерная программа Pegas Touristik в Египет стала четвертой на туристическом рынке", — подчеркивают в АТОР.Сейчас в системе бронирования Pegas Touristik доступны туры в Шарм-эш-Шейх продолжительностью от одной до 30 ночей. Недельный отдых в отеле "три звезды" с питанием "все включено" обойдется в 78 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочном — в 86 тысяч.
https://ria.ru/20220530/chartery-1791823773.html
египет
шарм-эш-шейх
хургада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156325/71/1563257106_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_f7f74d27af97233f07810ead28086204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, хургада, egypt air, ассоциация туроператоров россии (атор), nordwind airlines, airbus a321, пегас туристик, туризм, туристы, цены
17:25 01.06.2022
 
Еще один российский туроператор запускает чартеры на курорты Египта

АТОР: уже четвёртый туроператор запускает чартеры на египетские курорты из России

CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Pegas Touristik запустит собственную полетную программу в Шарм-эш-Шейх на прямых рейсах авиакомпании Nordwind Airlines с 13 июня, сообщает АТОР.
Вылеты из Шереметьево будут ежедневными, уточняют в ассоциации. На маршрут поставят лайнеры Airbus A321 neo, рассчитанные на 218 кресел, оба находятся в российском регистре. Авиакомпания уже получила все необходимые подтверждения от египетских властей.
По данным АТОР, до настоящего времени туры на курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — выполняли туроператоры Fun&Sun в сотрудничестве с EgyptAir, "Библио-Глобус" на самолетах Red Wings и Tez Tour – на рейсах iFly.
"Таким образом, чартерная программа Pegas Touristik в Египет стала четвертой на туристическом рынке", — подчеркивают в АТОР.
Сейчас в системе бронирования Pegas Touristik доступны туры в Шарм-эш-Шейх продолжительностью от одной до 30 ночей. Недельный отдых в отеле "три звезды" с питанием "все включено" обойдется в 78 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочном — в 86 тысяч.
Автобус российского туроператора Tez Tour - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 17:40Туризм
Tez Tour готов увеличить число чартеров из России в Египет в сентябре
 
ТуризмНовости - ТуризмЕгипетШарм-эш-ШейхХургадаEgypt AirАссоциация туроператоров России (АТОР)Nordwind AirlinesAirbus A321Пегас ТуристикТуризмтуристыЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала