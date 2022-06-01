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Еще один российский туроператор запускает чартеры на курорты Египта

Еще один российский туроператор запускает чартеры на курорты Египта - РИА Новости, 01.06.2022

Еще один российский туроператор запускает чартеры на курорты Египта

Pegas Touristik запустит собственную полетную программу в Шарм-эш-Шейх на прямых рейсах авиакомпании Nordwind Airlines с 13 июня, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:25

2022-06-01T17:25

2022-06-01T17:25

туризм

новости - туризм

египет

шарм-эш-шейх

хургада

egypt air

ассоциация туроператоров россии (атор)

nordwind airlines

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Pegas Touristik запустит собственную полетную программу в Шарм-эш-Шейх на прямых рейсах авиакомпании Nordwind Airlines с 13 июня, сообщает АТОР.Вылеты из Шереметьево будут ежедневными, уточняют в ассоциации. На маршрут поставят лайнеры Airbus A321 neo, рассчитанные на 218 кресел, оба находятся в российском регистре. Авиакомпания уже получила все необходимые подтверждения от египетских властей.По данным АТОР, до настоящего времени туры на курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — выполняли туроператоры Fun&Sun в сотрудничестве с EgyptAir, "Библио-Глобус" на самолетах Red Wings и Tez Tour – на рейсах iFly. "Таким образом, чартерная программа Pegas Touristik в Египет стала четвертой на туристическом рынке", — подчеркивают в АТОР.Сейчас в системе бронирования Pegas Touristik доступны туры в Шарм-эш-Шейх продолжительностью от одной до 30 ночей. Недельный отдых в отеле "три звезды" с питанием "все включено" обойдется в 78 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочном — в 86 тысяч.

https://ria.ru/20220530/chartery-1791823773.html

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шарм-эш-шейх

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, хургада, egypt air, ассоциация туроператоров россии (атор), nordwind airlines, airbus a321, пегас туристик, туризм, туристы, цены