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Еще один российский туроператор запускает чартеры на курорты Египта
Еще один российский туроператор запускает чартеры на курорты Египта - РИА Новости, 01.06.2022
Еще один российский туроператор запускает чартеры на курорты Египта
Pegas Touristik запустит собственную полетную программу в Шарм-эш-Шейх на прямых рейсах авиакомпании Nordwind Airlines с 13 июня, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:25
2022-06-01T17:25
2022-06-01T17:25
туризм
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египет
шарм-эш-шейх
хургада
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Pegas Touristik запустит собственную полетную программу в Шарм-эш-Шейх на прямых рейсах авиакомпании Nordwind Airlines с 13 июня, сообщает АТОР.Вылеты из Шереметьево будут ежедневными, уточняют в ассоциации. На маршрут поставят лайнеры Airbus A321 neo, рассчитанные на 218 кресел, оба находятся в российском регистре. Авиакомпания уже получила все необходимые подтверждения от египетских властей.По данным АТОР, до настоящего времени туры на курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — выполняли туроператоры Fun&Sun в сотрудничестве с EgyptAir, "Библио-Глобус" на самолетах Red Wings и Tez Tour – на рейсах iFly. "Таким образом, чартерная программа Pegas Touristik в Египет стала четвертой на туристическом рынке", — подчеркивают в АТОР.Сейчас в системе бронирования Pegas Touristik доступны туры в Шарм-эш-Шейх продолжительностью от одной до 30 ночей. Недельный отдых в отеле "три звезды" с питанием "все включено" обойдется в 78 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочном — в 86 тысяч.
https://ria.ru/20220530/chartery-1791823773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, хургада, egypt air, ассоциация туроператоров россии (атор), nordwind airlines, airbus a321, пегас туристик, туризм, туристы, цены
Еще один российский туроператор запускает чартеры на курорты Египта
АТОР: уже четвёртый туроператор запускает чартеры на египетские курорты из России
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Pegas Touristik запустит собственную полетную программу в Шарм-эш-Шейх на прямых рейсах авиакомпании Nordwind Airlines с 13 июня, сообщает АТОР.
Вылеты из Шереметьево будут ежедневными, уточняют в ассоциации. На маршрут поставят лайнеры Airbus A321 neo, рассчитанные на 218 кресел, оба находятся в российском регистре. Авиакомпания уже получила все необходимые подтверждения от египетских властей.
По данным АТОР, до настоящего времени туры на курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — выполняли туроператоры Fun&Sun в сотрудничестве с EgyptAir, "Библио-Глобус" на самолетах Red Wings и Tez Tour – на рейсах iFly.
"Таким образом, чартерная программа Pegas Touristik в Египет стала четвертой на туристическом рынке", — подчеркивают в АТОР.
Сейчас в системе бронирования Pegas Touristik доступны туры в Шарм-эш-Шейх продолжительностью от одной до 30 ночей. Недельный отдых в отеле "три звезды" с питанием "все включено" обойдется в 78 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочном — в 86 тысяч.