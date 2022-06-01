https://ria.ru/20220601/egipet-1792254051.html

В Египте заявили, что очень зависят от туристов из России

В Египте заявили, что очень зависят от туристов из России - РИА Новости, 01.06.2022

В Египте заявили, что очень зависят от туристов из России

Отельеры Египта уверены, что после увеличения количества авиарейсов из РФ турпоток вырастет как минимум на 10 процентов, а россияне составят 35 процентов от... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:53

2022-06-01T13:53

2022-06-01T13:53

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 1 июн — РИА Новости. Отельеры Египта уверены, что после увеличения количества авиарейсов из РФ турпоток вырастет как минимум на 10 процентов, а россияне составят 35 процентов от общего числа гостей, рассказали журналистам египетские отельеры."Российские туристы на сегодняшний день составляют порядка 20-25 процентов (от количества всех гостей сети - прим. ред.). Как только будет увеличено число полетов, количество путешественников из России может вырасти до 30-35 процентов", — сказал управляющий директор сети отелей Rixos в Египте Эркан Йилдырым.Генеральный представитель сети отелей Pickalbatros Сахер Раафат сообщил, что сейчас российские туристы от общего числа гостей в их сети составляют 15-20 процентов, в прошлом году этот показатель достигал 40, а до 2015 года, когда в небе над Синайским полуостровом произошла трагедия, — 60.По 20 процентов занимают туристы из Англии, Прибалтики, Азии и других стран Европы — россиян заменить некем. "Мы продолжаем сотрудничать, чтобы достичь того же количества гостей из России, которое было до пандемии", — добавил Раафат.Помимо этого, египетские сети отелей подготовили скидки для туристов. Так, в Pickalbatros снижение на летний период составляет 50 процентов, а в Rixos — 20."Таким образом, мы хотим помочь туристам и туроператорам возместить те суммы, которые тратятся на перелет, так как он стал дольше и дороже", — добавил Йилдырым.Собственная полетная программа туроператора Tez Tour на крыльях iFly будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и с 29 мая — по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта "Внуково". Туроператор также заявил, что готов при соответствующем спросе увеличить количество чартеров в Египет из России с четырех в неделю до двух в день и рассмотреть возможность запуска чартеров из регионов.

https://ria.ru/20220531/egipet-1791964007.html

https://ria.ru/20220531/turtsiya-1791990748.html

https://ria.ru/20220530/chartery-1791823773.html

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Лана Баева

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