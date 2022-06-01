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В Египте заявили, что очень зависят от туристов из России - РИА Новости, 01.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220601/egipet-1792254051.html
В Египте заявили, что очень зависят от туристов из России
В Египте заявили, что очень зависят от туристов из России - РИА Новости, 01.06.2022
В Египте заявили, что очень зависят от туристов из России
Отельеры Египта уверены, что после увеличения количества авиарейсов из РФ турпоток вырастет как минимум на 10 процентов, а россияне составят 35 процентов от... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:53
2022-06-01T13:53
туризм
туризм
новости - туризм
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 1 июн — РИА Новости. Отельеры Египта уверены, что после увеличения количества авиарейсов из РФ турпоток вырастет как минимум на 10 процентов, а россияне составят 35 процентов от общего числа гостей, рассказали журналистам египетские отельеры."Российские туристы на сегодняшний день составляют порядка 20-25 процентов (от количества всех гостей сети - прим. ред.). Как только будет увеличено число полетов, количество путешественников из России может вырасти до 30-35 процентов", — сказал управляющий директор сети отелей Rixos в Египте Эркан Йилдырым.Генеральный представитель сети отелей Pickalbatros Сахер Раафат сообщил, что сейчас российские туристы от общего числа гостей в их сети составляют 15-20 процентов, в прошлом году этот показатель достигал 40, а до 2015 года, когда в небе над Синайским полуостровом произошла трагедия, — 60.По 20 процентов занимают туристы из Англии, Прибалтики, Азии и других стран Европы — россиян заменить некем. "Мы продолжаем сотрудничать, чтобы достичь того же количества гостей из России, которое было до пандемии", — добавил Раафат.Помимо этого, египетские сети отелей подготовили скидки для туристов. Так, в Pickalbatros снижение на летний период составляет 50 процентов, а в Rixos — 20."Таким образом, мы хотим помочь туристам и туроператорам возместить те суммы, которые тратятся на перелет, так как он стал дольше и дороже", — добавил Йилдырым.Собственная полетная программа туроператора Tez Tour на крыльях iFly будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и с 29 мая — по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта "Внуково". Туроператор также заявил, что готов при соответствующем спросе увеличить количество чартеров в Египет из России с четырех в неделю до двух в день и рассмотреть возможность запуска чартеров из регионов.
https://ria.ru/20220531/egipet-1791964007.html
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туризм, новости - туризм, россия, египет, шарм-эш-шейх, tez tour, ifly, туристы, отели, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
13:53 01.06.2022
 
В Египте заявили, что очень зависят от туристов из России

Отельеры Египта заявили, что россиян по-прежнему "заменить некем"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтобус российского туроператора "Tez Tour" в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
Автобус российского туроператора Tez Tour в египетском городе Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 1 июн — РИА Новости. Отельеры Египта уверены, что после увеличения количества авиарейсов из РФ турпоток вырастет как минимум на 10 процентов, а россияне составят 35 процентов от общего числа гостей, рассказали журналистам египетские отельеры.
"Российские туристы на сегодняшний день составляют порядка 20-25 процентов (от количества всех гостей сети - прим. ред.). Как только будет увеличено число полетов, количество путешественников из России может вырасти до 30-35 процентов", — сказал управляющий директор сети отелей Rixos в Египте Эркан Йилдырым.
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Генеральный представитель сети отелей Pickalbatros Сахер Раафат сообщил, что сейчас российские туристы от общего числа гостей в их сети составляют 15-20 процентов, в прошлом году этот показатель достигал 40, а до 2015 года, когда в небе над Синайским полуостровом произошла трагедия, — 60.
По 20 процентов занимают туристы из Англии, Прибалтики, Азии и других стран Европы — россиян заменить некем. "Мы продолжаем сотрудничать, чтобы достичь того же количества гостей из России, которое было до пандемии", — добавил Раафат.
Помимо этого, египетские сети отелей подготовили скидки для туристов. Так, в Pickalbatros снижение на летний период составляет 50 процентов, а в Rixos — 20.
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"Таким образом, мы хотим помочь туристам и туроператорам возместить те суммы, которые тратятся на перелет, так как он стал дольше и дороже", — добавил Йилдырым.
Собственная полетная программа туроператора Tez Tour на крыльях iFly будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и с 29 мая — по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта "Внуково". Туроператор также заявил, что готов при соответствующем спросе увеличить количество чартеров в Египет из России с четырех в неделю до двух в день и рассмотреть возможность запуска чартеров из регионов.
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