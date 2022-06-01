https://ria.ru/20220601/egipet-1792241679.html

Международная сеть отелей в Египте готова принимать рубли и карты "Мир"

Международная сеть отелей в Египте готова принимать рубли и карты "Мир" - РИА Новости, 01.06.2022

Международная сеть отелей в Египте готова принимать рубли и карты "Мир"

Отельная сеть Rixos в Египте готова предоставить российским туристам возможность расплачиваться в своих отелях рублями и принимать карты "Мир", как только... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:41

2022-06-01T10:41

2022-06-01T10:41

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 1 июн — РИА Новости. Отельная сеть Rixos в Египте готова предоставить российским туристам возможность расплачиваться в своих отелях рублями и принимать карты "Мир", как только соответствующее решение будет принято правительством и банками двух стран, заявил журналистам управляющий директор сети Эркан Йилдырым."Прием банковских карт "Мир" и возможность оплатить наличными рублями в отелях Египта не зависит от нас, это будет решением государства. Десять дней назад была встреча с министрами, и планы есть, но это все еще зависит от центральных банков двух стран", — сказал Йилдырым.Он отметил, что никаких инструкций и дат пока не обозначено.В понедельник заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид сообщил журналистам, что правительство Египта уже месяц работает над тем, чтобы российские туристы могли расплачиваться картами "Мир", ожидается, что этот вопрос решится до конца года.

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египет

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Лана Баева

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