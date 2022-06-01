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Международная сеть отелей в Египте готова принимать рубли и карты "Мир"
Международная сеть отелей в Египте готова принимать рубли и карты "Мир" - РИА Новости, 01.06.2022
Международная сеть отелей в Египте готова принимать рубли и карты "Мир"
Отельная сеть Rixos в Египте готова предоставить российским туристам возможность расплачиваться в своих отелях рублями и принимать карты "Мир", как только... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:41
2022-06-01T10:41
2022-06-01T10:41
туризм
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карта "мир"
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 1 июн — РИА Новости. Отельная сеть Rixos в Египте готова предоставить российским туристам возможность расплачиваться в своих отелях рублями и принимать карты "Мир", как только соответствующее решение будет принято правительством и банками двух стран, заявил журналистам управляющий директор сети Эркан Йилдырым."Прием банковских карт "Мир" и возможность оплатить наличными рублями в отелях Египта не зависит от нас, это будет решением государства. Десять дней назад была встреча с министрами, и планы есть, но это все еще зависит от центральных банков двух стран", — сказал Йилдырым.Он отметил, что никаких инструкций и дат пока не обозначено.В понедельник заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид сообщил журналистам, что правительство Египта уже месяц работает над тем, чтобы российские туристы могли расплачиваться картами "Мир", ожидается, что этот вопрос решится до конца года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, египет, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь, карта "мир", отели
Международная сеть отелей в Египте готова принимать рубли и карты "Мир"
Сеть отелей Rixos в Египте готова принимать рубли и карты "Мир"
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 1 июн — РИА Новости. Отельная сеть Rixos в Египте готова предоставить российским туристам возможность расплачиваться в своих отелях рублями и принимать карты "Мир", как только соответствующее решение будет принято правительством и банками двух стран, заявил журналистам управляющий директор сети Эркан Йилдырым.
"Прием банковских карт "Мир" и возможность оплатить наличными рублями в отелях Египта не зависит от нас, это будет решением государства. Десять дней назад была встреча с министрами, и планы есть, но это все еще зависит от центральных банков двух стран", — сказал Йилдырым.
Он отметил, что никаких инструкций и дат пока не обозначено.
В понедельник заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид сообщил журналистам, что правительство Египта уже месяц работает над тем, чтобы российские туристы могли расплачиваться картами "Мир", ожидается, что этот вопрос решится до конца года.