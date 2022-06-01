https://ria.ru/20220601/dorogi-1792359051.html

Песков прокомментировал данные об увеличении затрат на строительство дорог

Песков прокомментировал данные об увеличении затрат на строительство дорог - РИА Новости, 01.06.2022

Песков прокомментировал данные об увеличении затрат на строительство дорог

Предпринимаются меры, чтобы не замедлять проекты по строительству дорог, несмотря возможное изменение цен в сторону повышения, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:37

2022-06-01T14:37

2022-06-01T14:37

экономика

дмитрий песков

автодор

вячеслав петушенко

казань

главгосэкспертиза

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Предпринимаются меры, чтобы не замедлять проекты по строительству дорог, несмотря возможное изменение цен в сторону повышения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы "Автодора" о том, что трасса М-12 от Москвы до Казани может быть на 30% дороже запланированной суммы.Ранее глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил журналистам, что автомобильная трасса М-12, которая в 2024 году свяжет Москву и Казань, выросла в цене на 30% от запланированной суммы. Изначально проект оценивался примерно в 630 миллиардов рублей, при этом предполагалось, что он может подорожать после прохождения Главгосэкспертизы. Таким образом, приблизительное подорожание на данный момент составляет 190 миллиардов рублей."Подорожание же везде идет определенное. Во-первых, есть инфляционное удорожание и так далее. Поэтому объективно изменение цены в сторону повышения возможно. Это учитывается в правительстве, это наверняка учитывается и в корпорации. Но, тем не менее, принимаются меры для того, чтобы не замедлять те проекты, которые сейчас выполняются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, вызывает ли этот факт беспокойство в Кремле и видят ли риски сбоев в строительстве дороги.

https://ria.ru/20220526/dorogi-1790787755.html

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экономика, дмитрий песков, автодор, вячеслав петушенко, казань, главгосэкспертиза