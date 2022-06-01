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Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/donetsk-1792328385.html
Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"
Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"
Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку три снаряда калибра 152 миллиметра и две ракеты из системы залпового огня "Ураган", сообщило... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:23
2022-06-01T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку три снаряда калибра 152 миллиметра и две ракеты из системы залпового огня "Ураган", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) по направлениям: 12:35 (совпадает с московским) населенный пункт Новомихайловка — Донецк (Петровский район) выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра; 12:40 — населенный пункт Георгиевка, &lt;...&gt; выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220601/pvo-1792284049.html
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в мире, украина
13:23 01.06.2022 (обновлено: 14:03 01.06.2022)
 
Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"

ДНР: украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку три снаряда калибра 152 миллиметра и две ракеты из системы залпового огня "Ураган", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) по направлениям: 12:35 (совпадает с московским) населенный пункт Новомихайловка — Донецк (Петровский район) выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра; 12:40 — населенный пункт Георгиевка, <...> выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
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По заявлению Минобороны, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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