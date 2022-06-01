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Турчак рассказал, когда откроются филиалы "Единой России" в Донбассе

Турчак рассказал, когда откроются филиалы "Единой России" в Донбассе - РИА Новости, 01.06.2022

Турчак рассказал, когда откроются филиалы "Единой России" в Донбассе

Отделения и филиалы партии "Единая Россия" на освобожденных территориях Донбасса откроются после того, как они войдут в состав России, пока это самостоятельные... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:44

2022-06-01T10:44

2022-06-01T10:44

специальная военная операция на украине

политика

россия

донбасс

украина

андрей турчак

единая россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Отделения и филиалы партии "Единая Россия" на освобожденных территориях Донбасса откроются после того, как они войдут в состав России, пока это самостоятельные государства, заявил РИА Новости секретарь генсовета партии Андрей Турчак."Пока это самостоятельные государства. По закону о политических партиях "Единая Россия" там филиалы или республиканские отделения открывать не может. Но, как только они войдут в состав нашей страны, безусловно, там будут отделения не только "Единой России". И другие парламентские партии также смогут открыть там свои региональные отделения. Пока у нас там действуют, скажем так, представительства, на базе которых развернута гуманитарная работа. Мы не занимаемся политикой, мы людям помогаем", - сказал Турчак в интервью РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/ogon-1785982612.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, донбасс, украина, андрей турчак, единая россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр