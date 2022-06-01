Турчак рассказал, когда откроются филиалы "Единой России" в Донбассе
Турчак: филиалы "Единой России" в Донбассе откроются после вхождения ДНР и ЛНР в Россию
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСекретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Отделения и филиалы партии "Единая Россия" на освобожденных территориях Донбасса откроются после того, как они войдут в состав России, пока это самостоятельные государства, заявил РИА Новости секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Пока это самостоятельные государства. По закону о политических партиях "Единая Россия" там филиалы или республиканские отделения открывать не может. Но, как только они войдут в состав нашей страны, безусловно, там будут отделения не только "Единой России". И другие парламентские партии также смогут открыть там свои региональные отделения. Пока у нас там действуют, скажем так, представительства, на базе которых развернута гуманитарная работа. Мы не занимаемся политикой, мы людям помогаем", - сказал Турчак в интервью РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.