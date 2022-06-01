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Посол в Москве заявила о росте количества стран, признавших ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/dnr-1792395853.html
Посол в Москве заявила о росте количества стран, признавших ДНР
Посол в Москве заявила о росте количества стран, признавших ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
Посол в Москве заявила о росте количества стран, признавших ДНР
Число признавших ДНР стран возросло после того, как Россия признала суверенитет республики, заявила РИА Новости посол ДНР в России Ольга Макеева. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:09
2022-06-01T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
мид днр
ольга макеева
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число признавших ДНР стран возросло после того, как Россия признала суверенитет республики, заявила РИА Новости посол ДНР в России Ольга Макеева."Число стран, признавших ДНР, однозначно возросло после признания Россией ДНР", - отметила посол. По ее словам, "ведется полноценная работа, и она ведется не один год, ведь эта работа началась не с момента признания ДНР", министерство иностранных дел ДНР вело эту работу долгие годы."На сегодняшний день эта работа углубляется, мы понимаем, что у нас есть новые возможности, новая правовая и политическая реальность", - добавила посол.Кроме того, по оценке, Макеевой, количество стран, признавших ДНР, является достаточным. "Прямо сегодня идет работа над тем, чтобы количество стран, признавших ДНР, росло", - резюмировала представитель ДНР.Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20220228/donbass-1775508441.html
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788380353.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мид днр, ольга макеева, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
16:09 01.06.2022 (обновлено: 16:14 01.06.2022)
 
Посол в Москве заявила о росте количества стран, признавших ДНР

Посол в Москве Макеева: число признавших ДНР стран возросло после решения России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева
Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число признавших ДНР стран возросло после того, как Россия признала суверенитет республики, заявила РИА Новости посол ДНР в России Ольга Макеева.
"Число стран, признавших ДНР, однозначно возросло после признания Россией ДНР", - отметила посол. По ее словам, "ведется полноценная работа, и она ведется не один год, ведь эта работа началась не с момента признания ДНР", министерство иностранных дел ДНР вело эту работу долгие годы.
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"На сегодняшний день эта работа углубляется, мы понимаем, что у нас есть новые возможности, новая правовая и политическая реальность", - добавила посол.
Кроме того, по оценке, Макеевой, количество стран, признавших ДНР, является достаточным. "Прямо сегодня идет работа над тем, чтобы количество стран, признавших ДНР, росло", - резюмировала представитель ДНР.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМИД ДНРОльга МакееваПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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