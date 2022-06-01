https://ria.ru/20220601/dnr-1792395853.html
Посол в Москве заявила о росте количества стран, признавших ДНР
Посол в Москве заявила о росте количества стран, признавших ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
Посол в Москве заявила о росте количества стран, признавших ДНР
Число признавших ДНР стран возросло после того, как Россия признала суверенитет республики, заявила РИА Новости посол ДНР в России Ольга Макеева. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:09
2022-06-01T16:09
2022-06-01T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
мид днр
ольга макеева
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792334988_0:0:3324:1871_1920x0_80_0_0_046f9269fc03a83ffa4bc86d6df4586a.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число признавших ДНР стран возросло после того, как Россия признала суверенитет республики, заявила РИА Новости посол ДНР в России Ольга Макеева."Число стран, признавших ДНР, однозначно возросло после признания Россией ДНР", - отметила посол. По ее словам, "ведется полноценная работа, и она ведется не один год, ведь эта работа началась не с момента признания ДНР", министерство иностранных дел ДНР вело эту работу долгие годы."На сегодняшний день эта работа углубляется, мы понимаем, что у нас есть новые возможности, новая правовая и политическая реальность", - добавила посол.Кроме того, по оценке, Макеевой, количество стран, признавших ДНР, является достаточным. "Прямо сегодня идет работа над тем, чтобы количество стран, признавших ДНР, росло", - резюмировала представитель ДНР.Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20220228/donbass-1775508441.html
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788380353.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792334988_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_9a76f3f746beb6e76c4dd7ad84279c3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мид днр, ольга макеева, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
16:09 01.06.2022 (обновлено: 16:14 01.06.2022)
Посол в Москве заявила о росте количества стран, признавших ДНР
Посол в Москве Макеева: число признавших ДНР стран возросло после решения России