https://ria.ru/20220601/dnr-1792395853.html

Посол в Москве заявила о росте количества стран, признавших ДНР

Посол в Москве заявила о росте количества стран, признавших ДНР - РИА Новости, 01.06.2022

Посол в Москве заявила о росте количества стран, признавших ДНР

Число признавших ДНР стран возросло после того, как Россия признала суверенитет республики, заявила РИА Новости посол ДНР в России Ольга Макеева. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:09

2022-06-01T16:09

2022-06-01T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

мид днр

ольга макеева

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число признавших ДНР стран возросло после того, как Россия признала суверенитет республики, заявила РИА Новости посол ДНР в России Ольга Макеева."Число стран, признавших ДНР, однозначно возросло после признания Россией ДНР", - отметила посол. По ее словам, "ведется полноценная работа, и она ведется не один год, ведь эта работа началась не с момента признания ДНР", министерство иностранных дел ДНР вело эту работу долгие годы."На сегодняшний день эта работа углубляется, мы понимаем, что у нас есть новые возможности, новая правовая и политическая реальность", - добавила посол.Кроме того, по оценке, Макеевой, количество стран, признавших ДНР, является достаточным. "Прямо сегодня идет работа над тем, чтобы количество стран, признавших ДНР, росло", - резюмировала представитель ДНР.Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20220228/donbass-1775508441.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788380353.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мид днр, ольга макеева, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр