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Посол ДНР считает, что референдумы нужно обсуждать в мирное время - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/dnr-1792347638.html
Посол ДНР считает, что референдумы нужно обсуждать в мирное время
Посол ДНР считает, что референдумы нужно обсуждать в мирное время - РИА Новости, 01.06.2022
Посол ДНР считает, что референдумы нужно обсуждать в мирное время
Вопрос о проведении референдума по вхождению Донецкой народной республики в состав РФ нужно обсуждать в мирное время, сначала необходимо освободить территорию... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:01
2022-06-01T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
ольга макеева
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вопрос о проведении референдума по вхождению Донецкой народной республики в состав РФ нужно обсуждать в мирное время, сначала необходимо освободить территорию республики, заявила РИА Новости посол ДНР в Москве Ольга Макеева."Это очень важный, жизненный вопрос. Откровенно говоря, мы живем с этой мыслью все восемь лет. Но это тот вопрос, который должен обсуждаться исключительно в мирной ситуации", - сказала она.По словам Макеевой, "для вхождения республики в состав России должен пройти референдум, а в нем должны иметь возможность принять участие все жители бывшей Донецкой области". "Поэтому в первую очередь нам нужно освободить территорию, установить мир, сделать так, чтобы все граждане республики могли принять участие в этом судьбоносном моменте", - отметила она.Посол ДНР сообщила также, что решение о проведении референдума должны принимать главы государств России и ДНР.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, ольга макеева, ситуация в днр и лнр
14:01 01.06.2022
 
Посол ДНР считает, что референдумы нужно обсуждать в мирное время

Посол ДНР Макеева: референдум о присоединении к России нужно обсуждать в мирное время

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева
Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вопрос о проведении референдума по вхождению Донецкой народной республики в состав РФ нужно обсуждать в мирное время, сначала необходимо освободить территорию республики, заявила РИА Новости посол ДНР в Москве Ольга Макеева.
"Это очень важный, жизненный вопрос. Откровенно говоря, мы живем с этой мыслью все восемь лет. Но это тот вопрос, который должен обсуждаться исключительно в мирной ситуации", - сказала она.
По словам Макеевой, "для вхождения республики в состав России должен пройти референдум, а в нем должны иметь возможность принять участие все жители бывшей Донецкой области". "Поэтому в первую очередь нам нужно освободить территорию, установить мир, сделать так, чтобы все граждане республики могли принять участие в этом судьбоносном моменте", - отметила она.
Посол ДНР сообщила также, что решение о проведении референдума должны принимать главы государств России и ДНР.
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияОльга МакееваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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