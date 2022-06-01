https://ria.ru/20220601/dnr-1792347638.html

Посол ДНР считает, что референдумы нужно обсуждать в мирное время

Посол ДНР считает, что референдумы нужно обсуждать в мирное время - РИА Новости, 01.06.2022

Посол ДНР считает, что референдумы нужно обсуждать в мирное время

Вопрос о проведении референдума по вхождению Донецкой народной республики в состав РФ нужно обсуждать в мирное время, сначала необходимо освободить территорию... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:01

2022-06-01T14:01

2022-06-01T14:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

ольга макеева

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вопрос о проведении референдума по вхождению Донецкой народной республики в состав РФ нужно обсуждать в мирное время, сначала необходимо освободить территорию республики, заявила РИА Новости посол ДНР в Москве Ольга Макеева."Это очень важный, жизненный вопрос. Откровенно говоря, мы живем с этой мыслью все восемь лет. Но это тот вопрос, который должен обсуждаться исключительно в мирной ситуации", - сказала она.По словам Макеевой, "для вхождения республики в состав России должен пройти референдум, а в нем должны иметь возможность принять участие все жители бывшей Донецкой области". "Поэтому в первую очередь нам нужно освободить территорию, установить мир, сделать так, чтобы все граждане республики могли принять участие в этом судьбоносном моменте", - отметила она.Посол ДНР сообщила также, что решение о проведении референдума должны принимать главы государств России и ДНР.

https://ria.ru/20220601/rossiya-1792230173.html

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, ольга макеева, ситуация в днр и лнр