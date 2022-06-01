https://ria.ru/20220601/dnr-1792267491.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 55 украинских военных

Силы ДНР за сутки уничтожили 55 украинских военных - РИА Новости, 01.06.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 55 украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшие сутки военнослужащие республики уничтожили 55 украинских националистов, два танка Т-64, одну БМП и две огневые... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:37

2022-06-01T10:37

2022-06-01T10:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782032779_0:145:3041:1855_1920x0_80_0_0_c3bf22459230148634a7d2fc921f730c.jpg

ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшие сутки военнослужащие республики уничтожили 55 украинских националистов, два танка Т-64, одну БМП и две огневые точки в районе населенного пункта Новоселовка Вторая."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 55 украинских националистов, два танка Т-64, одну БМП, две машины подвоза боеприпасов, а также уничтожили две огневых точки противника в районе н.п. Новоселовка Вторая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр