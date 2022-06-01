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В резиденции посла России в Лондоне отключили "тревожную кнопку" - РИА Новости, 01.06.2022
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В резиденции посла России в Лондоне отключили "тревожную кнопку"
В резиденции посла России в Лондоне отключили "тревожную кнопку" - РИА Новости, 01.06.2022
В резиденции посла России в Лондоне отключили "тревожную кнопку"
Российскому послу в Лондоне Андрею Келину отключили в резиденции "тревожную кнопку", дипломаты РФ в Британии ограничены в праве на безопасность и защиту,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T22:43
2022-06-01T23:16
россия
великобритания
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российскому послу в Лондоне Андрею Келину отключили в резиденции "тревожную кнопку", дипломаты РФ в Британии ограничены в праве на безопасность и защиту, следует из данных доклада МИД России.Отмечается, что вопреки международно-правовым обязательствам Великобритании российские дипломаты подверглись ограничению права на труд и справедливые и благоприятные условия труда, на доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования и на личную безопасность и защиту со стороны государства."В частности, речь идет об ограничении доступа к банковскому счету посольства, отказе официального дилера BMW от обслуживания автопарка посольства, отключении так называемой "тревожной кнопки" в зданиях посольства и резиденции посла России в Великобритании, а также в загородной резиденции, проникновении на территорию загородной резиденции и порче ее имущества", - говорится в докладе российского внешнеполитического ведомства о нарушениях прав граждан РФ и соотечественников за рубежом.
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россия, великобритания, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:43 01.06.2022 (обновлено: 23:16 01.06.2022)
 
В резиденции посла России в Лондоне отключили "тревожную кнопку"

МИД заявил об ухудшении ситуации с безопасностью посольства России в Лондоне

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российскому послу в Лондоне Андрею Келину отключили в резиденции "тревожную кнопку", дипломаты РФ в Британии ограничены в праве на безопасность и защиту, следует из данных доклада МИД России.
Отмечается, что вопреки международно-правовым обязательствам Великобритании российские дипломаты подверглись ограничению права на труд и справедливые и благоприятные условия труда, на доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования и на личную безопасность и защиту со стороны государства.
"В частности, речь идет об ограничении доступа к банковскому счету посольства, отказе официального дилера BMW от обслуживания автопарка посольства, отключении так называемой "тревожной кнопки" в зданиях посольства и резиденции посла России в Великобритании, а также в загородной резиденции, проникновении на территорию загородной резиденции и порче ее имущества", - говорится в докладе российского внешнеполитического ведомства о нарушениях прав граждан РФ и соотечественников за рубежом.
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