15:43 01.06.2022 (обновлено: 15:48 01.06.2022)
"Народный фронт" осуществил мечты 40 детей из Донбасса
"Народный фронт" осуществил мечты 40 детей из Донбасса в честь Дня защиты детей
Народный фронт осуществил мечты детей Донбасса
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Народный фронт" осуществило мечты 40 детей из Донбасса, сообщила пресс-служба движения.
Также в проекте приняли участие председатель Центральной ревизионной комиссии Народного фронта, международный гроссмейстер Анатолий Карпов, телеведущая Юлия Барановская, президент Ленинградского рок-клуба Александр Семенов, модельер Инна Михайлова, главный актер фильма Сергея Соловьева "Асса", товарищ Виктора Цоя Сергей Бугаев, врачи НМИЦ ССХ им. Бакулева, звезды баскетбольного ЦСКА, глава Ассоциации поваров России Андрей Забелин, боец UFC Ислам Махачев и другие знаменитые россияне.
Например, для 14-летнего боксера из ДНР провел тренировку его кумир, олимпийский чемпион Александр Поветкин, 15-летняя жительница Донбасса Валерия Мазур, которая мечтала побывать в связанных с Виктором Цоем и группой "Кино" местах в Питере, встретилась с соратниками артиста. Восьмилетний Мирослав Черников из ДНР смог сыграть партию с чемпионом мира Анатолием Карповым.
"Мы предложили идею осуществления детских мечтаний республикам и получили очень большой отклик. Мечты мы исполняли не материальные, а "заветные", которые воплотить в жизнь крайне сложно, а для ребят в одиночку почти невозможно. Отобрали те, которые смогли исполнить и которые действительно зажигают сердца и глаза детей и их родителей. Дети несмотря ни на что должны мечтать. Мы постарались сделать все так, чтобы каждая мечта не просто исполнилась, а изменила жизнь ребенка в лучшую сторону, чтобы каждый из них перестал бояться, поверил в мир, в новую жизнь и в добрых людей", - рассказала начальник Управления проектных инициатив "Народного фронта" Елена Мильто.