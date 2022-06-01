Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил россиян с Днем защиты детей - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/deti-1792370555.html
Путин поздравил россиян с Днем защиты детей
Путин поздравил россиян с Днем защиты детей - РИА Новости, 01.06.2022
Путин поздравил россиян с Днем защиты детей
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защиты детей. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:07
2022-06-01T15:22
владимир путин
общество
день защиты детей
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_ce39480cad431b7a8ec25065e3b12ef6.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защиты детей.Путин в Международный день защиты детей 1 июня проводит в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава"."Я прежде всего поздравляю вас и всех граждан страны с Международным днем защиты детей. Особые поздравления адресую большим, дружным семьям, которые сегодня как раз с нами на связи. Уверен, дети очень гордятся тем, что их папы и мамы удостоены одной из самых почетных и важных в России государственных наград, им вручены ордена "Родительской славы", и эту гордость разделяют не только ваши родные, друзья, к супружеским парам, которые избрали для себя весьма непростой, но поистине прекрасный путь многодетной семьи в нашем обществе относятся с огромным искренним уважением", - сказал Путин в ходе встречи.По его словам, такое отношение в национальном характере россиян основано на тысячелетней истории страны.
https://ria.ru/20220601/deti-1791718373.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9ffb0f1141c9a0e3a9455ac64d400f1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, день защиты детей, россия
15:07 01.06.2022 (обновлено: 15:22 01.06.2022)
 
Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

Президент Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защиты детей.
Путин в Международный день защиты детей 1 июня проводит в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава".
"Я прежде всего поздравляю вас и всех граждан страны с Международным днем защиты детей. Особые поздравления адресую большим, дружным семьям, которые сегодня как раз с нами на связи. Уверен, дети очень гордятся тем, что их папы и мамы удостоены одной из самых почетных и важных в России государственных наград, им вручены ордена "Родительской славы", и эту гордость разделяют не только ваши родные, друзья, к супружеским парам, которые избрали для себя весьма непростой, но поистине прекрасный путь многодетной семьи в нашем обществе относятся с огромным искренним уважением", - сказал Путин в ходе встречи.
По его словам, такое отношение в национальном характере россиян основано на тысячелетней истории страны.
Мужчина с ребенком в центре Космонавтика и авиация на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
01:00
Международный день защиты детей
 
Владимир ПутинОбществоДень защиты детейРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала