https://ria.ru/20220601/deti-1792370555.html

Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

Путин поздравил россиян с Днем защиты детей - РИА Новости, 01.06.2022

Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защиты детей. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:07

2022-06-01T15:07

2022-06-01T15:22

владимир путин

общество

день защиты детей

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защиты детей.Путин в Международный день защиты детей 1 июня проводит в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава"."Я прежде всего поздравляю вас и всех граждан страны с Международным днем защиты детей. Особые поздравления адресую большим, дружным семьям, которые сегодня как раз с нами на связи. Уверен, дети очень гордятся тем, что их папы и мамы удостоены одной из самых почетных и важных в России государственных наград, им вручены ордена "Родительской славы", и эту гордость разделяют не только ваши родные, друзья, к супружеским парам, которые избрали для себя весьма непростой, но поистине прекрасный путь многодетной семьи в нашем обществе относятся с огромным искренним уважением", - сказал Путин в ходе встречи.По его словам, такое отношение в национальном характере россиян основано на тысячелетней истории страны.

https://ria.ru/20220601/deti-1791718373.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, общество, день защиты детей, россия