https://ria.ru/20220601/deti-1792370555.html
Путин поздравил россиян с Днем защиты детей
Путин поздравил россиян с Днем защиты детей - РИА Новости, 01.06.2022
Путин поздравил россиян с Днем защиты детей
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защиты детей. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:07
2022-06-01T15:07
2022-06-01T15:22
владимир путин
общество
день защиты детей
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защиты детей.Путин в Международный день защиты детей 1 июня проводит в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава"."Я прежде всего поздравляю вас и всех граждан страны с Международным днем защиты детей. Особые поздравления адресую большим, дружным семьям, которые сегодня как раз с нами на связи. Уверен, дети очень гордятся тем, что их папы и мамы удостоены одной из самых почетных и важных в России государственных наград, им вручены ордена "Родительской славы", и эту гордость разделяют не только ваши родные, друзья, к супружеским парам, которые избрали для себя весьма непростой, но поистине прекрасный путь многодетной семьи в нашем обществе относятся с огромным искренним уважением", - сказал Путин в ходе встречи.По его словам, такое отношение в национальном характере россиян основано на тысячелетней истории страны.
https://ria.ru/20220601/deti-1791718373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, день защиты детей, россия
15:07 01.06.2022 (обновлено: 15:22 01.06.2022)
Путин поздравил россиян с Днем защиты детей
Президент Путин поздравил россиян с Днем защиты детей