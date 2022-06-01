https://ria.ru/20220601/deti-1792264218.html

В России вылечили более 60 детей из Донбасса и Украины, заявил Мурашко

В России вылечили более 60 детей из Донбасса и Украины, заявил Мурашко - РИА Новости, 01.06.2022

В России вылечили более 60 детей из Донбасса и Украины, заявил Мурашко

Более 60 очень тяжелых детей из ДНР, ЛНР и Украины прошли лечение в российских клиниках, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:27

2022-06-01T10:27

2022-06-01T10:27

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 60 очень тяжелых детей из ДНР, ЛНР и Украины прошли лечение в российских клиниках, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Помимо того, что мы оказываем помощь детям из всех уголков РФ, федеральные клиники, в том числе и Российская детская больница, берут на себя и детей принимают из ЛНР, ДНР, Украины. Более 60 очень тяжёлых детей прошли лечение сегодня в федеральных клиниках и региональных клиниках", - сказал Мурашко журналистам.Он пояснил, что это самые тяжёлые пациенты, в том числе с онкологическими заболеваниями, травмами, острыми хирургическими патологиями.

https://ria.ru/20220517/lechenie-1788925368.html

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика