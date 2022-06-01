https://ria.ru/20220601/deti-1792264218.html
В России вылечили более 60 детей из Донбасса и Украины, заявил Мурашко
В России вылечили более 60 детей из Донбасса и Украины, заявил Мурашко - РИА Новости, 01.06.2022
В России вылечили более 60 детей из Донбасса и Украины, заявил Мурашко
Более 60 очень тяжелых детей из ДНР, ЛНР и Украины прошли лечение в российских клиниках, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:27
2022-06-01T10:27
2022-06-01T10:27
общество
здоровье - общество
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760893342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20cd6a2c329b28f96dd7b99d5f54307c.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 60 очень тяжелых детей из ДНР, ЛНР и Украины прошли лечение в российских клиниках, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Помимо того, что мы оказываем помощь детям из всех уголков РФ, федеральные клиники, в том числе и Российская детская больница, берут на себя и детей принимают из ЛНР, ДНР, Украины. Более 60 очень тяжёлых детей прошли лечение сегодня в федеральных клиниках и региональных клиниках", - сказал Мурашко журналистам.Он пояснил, что это самые тяжёлые пациенты, в том числе с онкологическими заболеваниями, травмами, острыми хирургическими патологиями.
https://ria.ru/20220517/lechenie-1788925368.html
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760893342_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b5460e35ad20c6eee0dde57ed901535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
В России вылечили более 60 детей из Донбасса и Украины, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: более 60 детей из Донбасса и Украины прошли лечение в России