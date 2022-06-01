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В России вылечили более 60 детей из Донбасса и Украины, заявил Мурашко - РИА Новости, 01.06.2022
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В России вылечили более 60 детей из Донбасса и Украины, заявил Мурашко
В России вылечили более 60 детей из Донбасса и Украины, заявил Мурашко - РИА Новости, 01.06.2022
В России вылечили более 60 детей из Донбасса и Украины, заявил Мурашко
Более 60 очень тяжелых детей из ДНР, ЛНР и Украины прошли лечение в российских клиниках, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:27
2022-06-01T10:27
общество
здоровье - общество
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 60 очень тяжелых детей из ДНР, ЛНР и Украины прошли лечение в российских клиниках, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Помимо того, что мы оказываем помощь детям из всех уголков РФ, федеральные клиники, в том числе и Российская детская больница, берут на себя и детей принимают из ЛНР, ДНР, Украины. Более 60 очень тяжёлых детей прошли лечение сегодня в федеральных клиниках и региональных клиниках", - сказал Мурашко журналистам.Он пояснил, что это самые тяжёлые пациенты, в том числе с онкологическими заболеваниями, травмами, острыми хирургическими патологиями.
https://ria.ru/20220517/lechenie-1788925368.html
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украина
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общество, здоровье - общество, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
10:27 01.06.2022
 
В России вылечили более 60 детей из Донбасса и Украины, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: более 60 детей из Донбасса и Украины прошли лечение в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 60 очень тяжелых детей из ДНР, ЛНР и Украины прошли лечение в российских клиниках, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Помимо того, что мы оказываем помощь детям из всех уголков РФ, федеральные клиники, в том числе и Российская детская больница, берут на себя и детей принимают из ЛНР, ДНР, Украины. Более 60 очень тяжёлых детей прошли лечение сегодня в федеральных клиниках и региональных клиниках", - сказал Мурашко журналистам.
Он пояснил, что это самые тяжёлые пациенты, в том числе с онкологическими заболеваниями, травмами, острыми хирургическими патологиями.
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