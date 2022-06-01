https://ria.ru/20220601/deti-1792244915.html
На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса
На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса - РИА Новости, 01.06.2022
На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса
В ночь на 1 июня на стены здания посольства США в Москве спроецировали видео, в котором утверждается, что американские военные "несут полную ответственность за... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T08:57
2022-06-01T08:57
2022-06-01T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
сша
донбасс
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В ночь на 1 июня на стены здания посольства США в Москве спроецировали видео, в котором утверждается, что американские военные "несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса".Устроившие акцию активисты приурочили ее к Международному дню защиты детей.Участники перформанса объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу, что Белый дом на протяжении многих лет спонсирует украинские власти. Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/obstrel-1784366771.html
сша
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса
Минувшей ночью на посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса.
Участники перформанса объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу о том, что США, которые на протяжении многих лет спонсируют украинские власти, несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса.
2022-06-01T08:57
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PT2M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, донбасс
08:57 01.06.2022 (обновлено: 10:41 01.06.2022)
На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса
На посольство США в Москве ночью 1 июня спроецировали видео с детьми, погибшими в Донбассе
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В ночь на 1 июня на стены здания посольства США в Москве спроецировали видео, в котором утверждается, что американские военные "несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса".
Устроившие акцию активисты приурочили ее к Международному дню защиты детей.
Участники перформанса объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу, что Белый дом на протяжении многих лет спонсирует украинские власти.
Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.