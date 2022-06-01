https://ria.ru/20220601/deti-1792244915.html

На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса

На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса - РИА Новости, 01.06.2022

На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса

В ночь на 1 июня на стены здания посольства США в Москве спроецировали видео, в котором утверждается, что американские военные "несут полную ответственность за... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:57

2022-06-01T08:57

2022-06-01T10:41

специальная военная операция на украине

в мире

сша

донбасс

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В ночь на 1 июня на стены здания посольства США в Москве спроецировали видео, в котором утверждается, что американские военные "несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса".Устроившие акцию активисты приурочили ее к Международному дню защиты детей.Участники перформанса объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу, что Белый дом на протяжении многих лет спонсирует украинские власти. Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/obstrel-1784366771.html

сша

донбасс

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Ольга Маркова

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На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса Минувшей ночью на посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса. Участники перформанса объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу о том, что США, которые на протяжении многих лет спонсируют украинские власти, несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса. 2022-06-01T08:57 true PT2M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, донбасс