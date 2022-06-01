https://ria.ru/20220601/deputat-1792336498.html
Депутат Свинцов заявил, что будет работать в три раза больше других
Депутат Свинцов заявил, что будет работать в три раза больше других - РИА Новости, 01.06.2022
Депутат Свинцов заявил, что будет работать в три раза больше других
Получивший мандат депутата Госдумы РФ после кончины лидера ЛДПР Владимира Жириновского Андрей Свинцов заявил РИА Новости, что будет работать "в три раза больше, РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:40
2022-06-01T13:40
2022-06-01T13:41
политика
леонид слуцкий (тренер)
лдпр
цик рф
госдума рф
ярослав нилов
умер владимир жириновский
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Получивший мандат депутата Госдумы РФ после кончины лидера ЛДПР Владимира Жириновского Андрей Свинцов заявил РИА Новости, что будет работать "в три раза больше, чем другие депутаты".Жириновский скончался 6 апреля после тяжёлой и продолжительной болезни. 17 мая были прекращены его депутатские полномочия, согласно действующему законодательству, партия должна была определиться с передачей мандата в течение 14 дней. В среду ЦИК РФ передал мандат Жириновского Свинцову – кандидату из федерального списка партии."Уверен, что буду достоин нашей команды, буду работать в три раза больше, чем другие депутаты, просто чувствуя эту огромную ответственность. По поводу комитета (в котором предполагается работать – ред.), должности и всего остального – это будет решать фракция", - сообщил Свинцов.Также он поблагодарил за поддержку избранного ранее лидером партии Леонида Слуцкого и руководство ЛДПР."Свинцов в прошлом созыве был в комитете по информационной политике, он курирует работу "ЛДПР-ТВ", - сообщил агентству замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.Свинцов был заместителем председателя комитета Думы VII созыва по информационной политике, информационным технологиям и связи.
https://ria.ru/20220601/ldpr-1792278825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, леонид слуцкий (тренер), лдпр, цик рф, госдума рф, ярослав нилов, умер владимир жириновский
13:40 01.06.2022 (обновлено: 13:41 01.06.2022)
Депутат Свинцов заявил, что будет работать в три раза больше других
Получивший мандат Жириновского Свинцов заявил, что будет работать в три раза больше других