https://ria.ru/20220601/denisova-1792391293.html

Москалькова назвала отставку украинской коллеги Денисовой закономерной

Москалькова назвала отставку украинской коллеги Денисовой закономерной - РИА Новости, 01.06.2022

Москалькова назвала отставку украинской коллеги Денисовой закономерной

Увольнение омбудсмена Украины закономерно, так как она занималась пиаром, когда другие помогали людям, попавшим в трудное положение, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:58

2022-06-01T15:58

2022-06-01T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

людмила денисова

россия

татьяна москалькова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Увольнение омбудсмена Украины закономерно, так как она занималась пиаром, когда другие помогали людям, попавшим в трудное положение, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Во вторник стало известно, что парламент Украины проголосовал за увольнение Денисовой. Еще до голосования в партии Владимира Зеленского "Слуга народа" заявили, что сбор подписей для увольнения Денисовой был связан с невыполнением ей своих обязанностей в вопросах организации гумкоридоров, обмена пленными."Людмилу Денисову отправили в отставку. Давно пора... Всё, что случилось, закономерно: если ты не хочешь исполнять порученное дело, оно неизбежно оставляет тебя", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она рассказала, как сразу после начала специальной военной операции она обратилась к ней с предложением о взаимодействии по гуманитарным вопросам, в частности по безопасным коридорам выхода беженцев и посещению пленных. "Получила отказ, причем в оскорбительной форме. Стало понятно, что она как омбудсмен полностью себя обнулила", - сообщила омбудсмен."Вместе с тем на Украине есть люди, для которых милосердие не пустой звук. Конструктивный диалог с ними позволил сотням и российских, и украинских граждан вернуться домой, своевременно получить медицинскую помощь, обрести безопасность и многое другое. Пока пани Денисова занималась пиаром, другие ежедневно и ежечасно помогали простым людям, попавшим в трудное положение", - отметила уполномоченный и выразила надежду, что этот пост займет "человек, который понимает смысл и глубокое значение миссии правозащиты, для которого гуманизм и милосердие являются ценностью", - написала Москалькова.

https://ria.ru/20220531/ukraina-1792124643.html

https://ria.ru/20220407/feyki-1782359586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, людмила денисова, россия, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр