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Москалькова назвала отставку украинской коллеги Денисовой закономерной - РИА Новости, 01.06.2022
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https://ria.ru/20220601/denisova-1792391293.html
Москалькова назвала отставку украинской коллеги Денисовой закономерной
Москалькова назвала отставку украинской коллеги Денисовой закономерной - РИА Новости, 01.06.2022
Москалькова назвала отставку украинской коллеги Денисовой закономерной
Увольнение омбудсмена Украины закономерно, так как она занималась пиаром, когда другие помогали людям, попавшим в трудное положение, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:58
2022-06-01T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
людмила денисова
россия
татьяна москалькова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Увольнение омбудсмена Украины закономерно, так как она занималась пиаром, когда другие помогали людям, попавшим в трудное положение, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Во вторник стало известно, что парламент Украины проголосовал за увольнение Денисовой. Еще до голосования в партии Владимира Зеленского "Слуга народа" заявили, что сбор подписей для увольнения Денисовой был связан с невыполнением ей своих обязанностей в вопросах организации гумкоридоров, обмена пленными."Людмилу Денисову отправили в отставку. Давно пора... Всё, что случилось, закономерно: если ты не хочешь исполнять порученное дело, оно неизбежно оставляет тебя", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она рассказала, как сразу после начала специальной военной операции она обратилась к ней с предложением о взаимодействии по гуманитарным вопросам, в частности по безопасным коридорам выхода беженцев и посещению пленных. "Получила отказ, причем в оскорбительной форме. Стало понятно, что она как омбудсмен полностью себя обнулила", - сообщила омбудсмен."Вместе с тем на Украине есть люди, для которых милосердие не пустой звук. Конструктивный диалог с ними позволил сотням и российских, и украинских граждан вернуться домой, своевременно получить медицинскую помощь, обрести безопасность и многое другое. Пока пани Денисова занималась пиаром, другие ежедневно и ежечасно помогали простым людям, попавшим в трудное положение", - отметила уполномоченный и выразила надежду, что этот пост займет "человек, который понимает смысл и глубокое значение миссии правозащиты, для которого гуманизм и милосердие являются ценностью", - написала Москалькова.
https://ria.ru/20220531/ukraina-1792124643.html
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в мире, украина, людмила денисова, россия, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр
15:58 01.06.2022 (обновлено: 15:59 01.06.2022)
 
Москалькова назвала отставку украинской коллеги Денисовой закономерной

Москалькова: Денисова занималась пиаром, когда другие помогали, ее увольнение закономерно

© РИА НовостиТатьяна Москалькова и Людмила Денисова
Татьяна Москалькова и Людмила Денисова - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости
Татьяна Москалькова и Людмила Денисова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Увольнение омбудсмена Украины закономерно, так как она занималась пиаром, когда другие помогали людям, попавшим в трудное положение, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Во вторник стало известно, что парламент Украины проголосовал за увольнение Денисовой. Еще до голосования в партии Владимира Зеленского "Слуга народа" заявили, что сбор подписей для увольнения Денисовой был связан с невыполнением ей своих обязанностей в вопросах организации гумкоридоров, обмена пленными.
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"Людмилу Денисову отправили в отставку. Давно пора... Всё, что случилось, закономерно: если ты не хочешь исполнять порученное дело, оно неизбежно оставляет тебя", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она рассказала, как сразу после начала специальной военной операции она обратилась к ней с предложением о взаимодействии по гуманитарным вопросам, в частности по безопасным коридорам выхода беженцев и посещению пленных. "Получила отказ, причем в оскорбительной форме. Стало понятно, что она как омбудсмен полностью себя обнулила", - сообщила омбудсмен.
"Вместе с тем на Украине есть люди, для которых милосердие не пустой звук. Конструктивный диалог с ними позволил сотням и российских, и украинских граждан вернуться домой, своевременно получить медицинскую помощь, обрести безопасность и многое другое. Пока пани Денисова занималась пиаром, другие ежедневно и ежечасно помогали простым людям, попавшим в трудное положение", - отметила уполномоченный и выразила надежду, что этот пост займет "человек, который понимает смысл и глубокое значение миссии правозащиты, для которого гуманизм и милосердие являются ценностью", - написала Москалькова.
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7 апреля, 17:32Специальная военная операция на Украине
Омбудсмен ДНР обвинила украинскую коллегу в тиражировании фейков о пленных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛюдмила ДенисоваРоссияТатьяна МоскальковаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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