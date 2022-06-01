15:58 01.06.2022 (обновлено: 15:59 01.06.2022)
Москалькова назвала отставку украинской коллеги Денисовой закономерной
Москалькова: Денисова занималась пиаром, когда другие помогали, ее увольнение закономерно
Татьяна Москалькова и Людмила Денисова. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Увольнение омбудсмена Украины закономерно, так как она занималась пиаром, когда другие помогали людям, попавшим в трудное положение, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Во вторник стало известно, что парламент Украины проголосовал за увольнение Денисовой. Еще до голосования в партии Владимира Зеленского "Слуга народа" заявили, что сбор подписей для увольнения Денисовой был связан с невыполнением ей своих обязанностей в вопросах организации гумкоридоров, обмена пленными.
"Людмилу Денисову отправили в отставку. Давно пора... Всё, что случилось, закономерно: если ты не хочешь исполнять порученное дело, оно неизбежно оставляет тебя", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она рассказала, как сразу после начала специальной военной операции она обратилась к ней с предложением о взаимодействии по гуманитарным вопросам, в частности по безопасным коридорам выхода беженцев и посещению пленных. "Получила отказ, причем в оскорбительной форме. Стало понятно, что она как омбудсмен полностью себя обнулила", - сообщила омбудсмен.
"Вместе с тем на Украине есть люди, для которых милосердие не пустой звук. Конструктивный диалог с ними позволил сотням и российских, и украинских граждан вернуться домой, своевременно получить медицинскую помощь, обрести безопасность и многое другое. Пока пани Денисова занималась пиаром, другие ежедневно и ежечасно помогали простым людям, попавшим в трудное положение", - отметила уполномоченный и выразила надежду, что этот пост займет "человек, который понимает смысл и глубокое значение миссии правозащиты, для которого гуманизм и милосердие являются ценностью", - написала Москалькова.