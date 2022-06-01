https://ria.ru/20220601/daniya-1792373219.html

Дании предрекли катастрофу без российского газа

Дании предрекли катастрофу без российского газа - РИА Новости, 01.06.2022

Дании предрекли катастрофу без российского газа

Без российского газа европейские страны, в том числе Данию, ждет катастрофа, заявил порталу TV2 профессор энергетического планирования Ольборгского университета РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:16

2022-06-01T15:16

2022-06-01T16:36

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Без российского газа европейские страны, в том числе Данию, ждет катастрофа, заявил порталу TV2 профессор энергетического планирования Ольборгского университета Брайан Вад Матисен.По словам эксперта, решение Москвы приостановить поставки — "прозрачный намек" для Запада."Мы должны понимать, что Россия может взять и отключить газ всей Европе уже завтра. <...> Если продолжится в том же духе, ситуация изменится. Могут возникнуть перебои. Тогда придется запускать чрезвычайный план. Не исключено, что целые отрасли промышленности лишатся газа, а это непременно скажется на ценах на энергоносители и безопасности поставок", — отметил Матисен.Профессор уточнил, что датские хозяйства, которые обогреваются газом, по закону числятся защищенными потребителями. Однако в подобных условиях Копенгаген должен будет скорее запустить переход на альтернативные энергоносители.Накануне "Газпром" полностью остановил поставки газа датской Orsted Salg & Service, нидерландской GasTerra, а также Shell Energy Europe в Германию из-за неоплаты в рублях. В конце апреля поставки по той же причине прекратили в Болгарию и Польшу, а с 21 мая газ перестали экспортировать в Финляндию.

https://radiosputnik.ria.ru/20220601/gaz-1792262763.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220601/gazprom-1792256527.html

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2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, москва, россия, европа, газпром