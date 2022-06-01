10:06 01.06.2022 (обновлено: 16:24 01.06.2022)
В пригороде Северодонецка обнаружили "милитаристскую" часовню
В селе Муратово в ЛНР обнаружили "милитаристскую" греко-католическую часовню
МУРАТОВО (ЛНР), 1 июн - РИА Новости. Украинские военные организовали в селе Муратово в пригороде Северодонецка в ЛНР греко-католическую часовню, украсив ее гильзами и касками, однако учили местных детей не столько религии, сколько "патриотизму", рассказали РИА Новости местные жители.
"Это небольшая капеличка (от слова каплиця - часовня - ред.), ее организовали сами военные. Часовня греко-католическая. У них был свой батюшка", - рассказал местный житель Иван Костенков.
"Милитаристский" характер часовни сразу бросается в глаза. Свечи надо было ставить в цинковую коробку из-под патронов. Пожертвования - класть в каску. Еще одна каска - в основании столба с колоколом. Сам колокол сделан из большой артиллерийской гильзы. Под крышей "капелички" - герб Украины, трезуб, выложенный из гильз. В часовне лежат книжечки с молитвами "за Украину в час войны", изданные во Львове в 2015 году.
"Здесь проводились мероприятия - строились военные с оружием, напротив становились дети и общались глаза в глаза. Можете представить, какое это производило впечатление на детей", - отметила депутат Народного совета ЛНР Светлана Гизай.
Дети учили стихи для военных, ездили к ним на передовую. "Я был резко против этого. Детям на передовой не место. Во-первых, может элементарно "прилететь". Во-вторых, они воспитывались в ненависти к москалям: мол, Россия плохая, агрессор, а Украина - это ангел", - сказал Костенков.
В воскресной школе рядом с часовней корреспондент РИА Новости нашел плакаты, посвященные голодомору, детские стихи про УПА* (Украинская повстанческая армия*) и с благодарностью Божьей матери, "что мы украинцы". Ситуация осложнялась тем, что одной из прихожанок греко-католической церкви была местная учительница. Ее муж, в свою очередь, был ветераном националистического батальона "Айдар".
"Посещение занятий в церкви было практически обязательным. Велся даже журнал учета посещений", - добавил Костенков.
После освобождения этих мест греко-католический священник уехал вместе с украинскими военными.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Экстремистская организация, запрещенная в России