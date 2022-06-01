https://ria.ru/20220601/canva-1792255250.html

Сервис Canva отключил доступ российским пользователям

Сервис Canva отключил доступ российским пользователям - РИА Новости, 01.06.2022

Сервис Canva отключил доступ российским пользователям

Сервис для создания графического дизайна Canva стал недоступен пользователям из России, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:49

2022-06-01T09:49

2022-06-01T09:49

австралия

в мире

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сервис для создания графического дизайна Canva стал недоступен пользователям из России, сообщается на сайте компании."Canva больше не доступна в России", - говорится на сайте.Canva - сервис для создания графического дизайна, основанный в Австралии в 2013 году. Число ежемесячных активных пользователей (MAU) составляет более 60 миллионов. Работает в 190 странах мира, штат компании составляет более 2000 сотрудников.

австралия

россия

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

австралия, в мире, россия