https://ria.ru/20220601/byudzhet-1792411060.html

Германия увеличит оборонный бюджет почти на 3,5 миллиарда евро

Германия увеличит оборонный бюджет почти на 3,5 миллиарда евро - РИА Новости, 01.06.2022

Германия увеличит оборонный бюджет почти на 3,5 миллиарда евро

Задачи бундесвера будут расти, поэтому пора положить конец пренебрежению армией, оборонный бюджет в текущем году вырастет на почти 3,5 миллиарда евро, заявила,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:55

2022-06-01T16:55

2022-06-01T16:55

в мире

германия

кристина ламбрехт

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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Задачи бундесвера будут расти, поэтому пора положить конец пренебрежению армией, оборонный бюджет в текущем году вырастет на почти 3,5 миллиарда евро, заявила, выступая в среду в германском бундестаге, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт."Задачи бундесвера продолжат расти, ясно, что это значит, что пора положить конец пренебрежению бундесвером, пора положить конец колебаниям. Поэтому важно... что, оборонный бюджет в текущем году значительно вырастет, почти на 3,5 миллиарда по сравнению с планом, с предварительным предложением. Это важный знак, что сейчас с почти 50,4 миллиарда у нас есть солидная база для работы бундесвера", - сказала министр.Она добавила, что этих средств "все еще слишком мало", чтобы компенсировать "промахи в прошлом", например, только для пополнения резервов боеприпасов "нам нужно 20 миллиардов евро". Благодаря специальному оборонному фонду в 100 миллиардов евро можно будет "выявить самые острые "дыры"... и закрыть их", сказала Ламбрехт.

https://ria.ru/20220414/byudzhet-1783487892.html

германия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, германия, кристина ламбрехт