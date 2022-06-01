Рейтинг@Mail.ru
Германия увеличит оборонный бюджет почти на 3,5 миллиарда евро - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/byudzhet-1792411060.html
Германия увеличит оборонный бюджет почти на 3,5 миллиарда евро
Германия увеличит оборонный бюджет почти на 3,5 миллиарда евро - РИА Новости, 01.06.2022
Германия увеличит оборонный бюджет почти на 3,5 миллиарда евро
Задачи бундесвера будут расти, поэтому пора положить конец пренебрежению армией, оборонный бюджет в текущем году вырастет на почти 3,5 миллиарда евро, заявила,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:55
2022-06-01T16:55
в мире
германия
кристина ламбрехт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Задачи бундесвера будут расти, поэтому пора положить конец пренебрежению армией, оборонный бюджет в текущем году вырастет на почти 3,5 миллиарда евро, заявила, выступая в среду в германском бундестаге, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт."Задачи бундесвера продолжат расти, ясно, что это значит, что пора положить конец пренебрежению бундесвером, пора положить конец колебаниям. Поэтому важно... что, оборонный бюджет в текущем году значительно вырастет, почти на 3,5 миллиарда по сравнению с планом, с предварительным предложением. Это важный знак, что сейчас с почти 50,4 миллиарда у нас есть солидная база для работы бундесвера", - сказала министр.Она добавила, что этих средств "все еще слишком мало", чтобы компенсировать "промахи в прошлом", например, только для пополнения резервов боеприпасов "нам нужно 20 миллиардов евро". Благодаря специальному оборонному фонду в 100 миллиардов евро можно будет "выявить самые острые "дыры"... и закрыть их", сказала Ламбрехт.
https://ria.ru/20220414/byudzhet-1783487892.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, кристина ламбрехт
16:55 01.06.2022
 
Германия увеличит оборонный бюджет почти на 3,5 миллиарда евро

Глава Минобороны Ламбрехт: Германия увеличит оборонный бюджет почти на 3,5 миллиарда евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБудестаг
Будестаг - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Будестаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Задачи бундесвера будут расти, поэтому пора положить конец пренебрежению армией, оборонный бюджет в текущем году вырастет на почти 3,5 миллиарда евро, заявила, выступая в среду в германском бундестаге, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
"Задачи бундесвера продолжат расти, ясно, что это значит, что пора положить конец пренебрежению бундесвером, пора положить конец колебаниям. Поэтому важно... что, оборонный бюджет в текущем году значительно вырастет, почти на 3,5 миллиарда по сравнению с планом, с предварительным предложением. Это важный знак, что сейчас с почти 50,4 миллиарда у нас есть солидная база для работы бундесвера", - сказала министр.
Она добавила, что этих средств "все еще слишком мало", чтобы компенсировать "промахи в прошлом", например, только для пополнения резервов боеприпасов "нам нужно 20 миллиардов евро". Благодаря специальному оборонному фонду в 100 миллиардов евро можно будет "выявить самые острые "дыры"... и закрыть их", сказала Ламбрехт.
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 12:09
Латвия за два месяца потратила треть оборонного бюджета на помощь Украине
 
В миреГерманияКристина Ламбрехт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала