16:42 01.06.2022 (обновлено: 17:14 01.06.2022)
Лавров прокомментировал слова Борреля, что ЕС должен стать военной силой
Лавров о словах Борреля, что ЕС должен стать военной силой: дыма без огня не бывает
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 1 июн - РИА Новости. Слова Жозепа Борреля о том, что ЕС должен стать военной силой, отражают попытки агрессивного меньшинства в Евросоюзе навязать свою русофобскую позицию большинству, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наверное, это все игра словами, но дыма без огня не бывает", - заявил министр в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Саудовскую Аравию.
24 мая, 19:14Евросоюз должен изучить "язык силы", заявил Боррель
Он пояснил, что в ЕС "действительно, агрессивное русофобское крыло, которое долгие годы, по сути дела, навязывало свою позицию всем остальным, спекулируя на принципе солидарности и принципе консенсуса". По его словам, "это крыло сейчас свою активность наращивает, а именно заявления Борреля при всей, конечно, неадекватности воинственных слов, звучащих из уст главного дипломата Евросоюза, они отражают тенденцию навязываемую" агрессивным меньшинством всему Европейскому Союзу.
По мнению министра, военизированная структура ЕС не сможет действовать автономно и независимо в геостратегическом смысле.
"Военизированный союз - это их идеал, причем не просто военизированный ЕС в качестве стратегически автономного игрока, ни в коем случае. Это придаток Североатлантического альянса, это впрямую не говорится, но по всем фактам можно сделать однозначный вывод, что именно это сейчас является задачей тех, кто хочет сплотить Запад под непререкаемым командованием Вашингтона", - заключил Лавров.