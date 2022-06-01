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Лавров прокомментировал слова Борреля, что ЕС должен стать военной силой - РИА Новости, 01.06.2022
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Лавров прокомментировал слова Борреля, что ЕС должен стать военной силой
Лавров прокомментировал слова Борреля, что ЕС должен стать военной силой - РИА Новости, 01.06.2022
Лавров прокомментировал слова Борреля, что ЕС должен стать военной силой
Слова Жозепа Борреля о том, что ЕС должен стать военной силой, отражают попытки агрессивного меньшинства в Евросоюзе навязать свою русофобскую позицию... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:42
2022-06-01T17:14
в мире
саудовская аравия
евросоюз
сергей лавров
жозеп боррель
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ЭР-РИЯД, 1 июн - РИА Новости. Слова Жозепа Борреля о том, что ЕС должен стать военной силой, отражают попытки агрессивного меньшинства в Евросоюзе навязать свою русофобскую позицию большинству, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наверное, это все игра словами, но дыма без огня не бывает", - заявил министр в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Саудовскую Аравию.Он пояснил, что в ЕС "действительно, агрессивное русофобское крыло, которое долгие годы, по сути дела, навязывало свою позицию всем остальным, спекулируя на принципе солидарности и принципе консенсуса". По его словам, "это крыло сейчас свою активность наращивает, а именно заявления Борреля при всей, конечно, неадекватности воинственных слов, звучащих из уст главного дипломата Евросоюза, они отражают тенденцию навязываемую" агрессивным меньшинством всему Европейскому Союзу.По мнению министра, военизированная структура ЕС не сможет действовать автономно и независимо в геостратегическом смысле."Военизированный союз - это их идеал, причем не просто военизированный ЕС в качестве стратегически автономного игрока, ни в коем случае. Это придаток Североатлантического альянса, это впрямую не говорится, но по всем фактам можно сделать однозначный вывод, что именно это сейчас является задачей тех, кто хочет сплотить Запад под непререкаемым командованием Вашингтона", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20220524/evrosoyuz-1790482027.html
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в мире, саудовская аравия, евросоюз, сергей лавров, жозеп боррель
16:42 01.06.2022 (обновлено: 17:14 01.06.2022)
 
Лавров прокомментировал слова Борреля, что ЕС должен стать военной силой

Лавров о словах Борреля, что ЕС должен стать военной силой: дыма без огня не бывает

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 1 июн - РИА Новости. Слова Жозепа Борреля о том, что ЕС должен стать военной силой, отражают попытки агрессивного меньшинства в Евросоюзе навязать свою русофобскую позицию большинству, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наверное, это все игра словами, но дыма без огня не бывает", - заявил министр в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Саудовскую Аравию.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 19:14
Евросоюз должен изучить "язык силы", заявил Боррель
Он пояснил, что в ЕС "действительно, агрессивное русофобское крыло, которое долгие годы, по сути дела, навязывало свою позицию всем остальным, спекулируя на принципе солидарности и принципе консенсуса". По его словам, "это крыло сейчас свою активность наращивает, а именно заявления Борреля при всей, конечно, неадекватности воинственных слов, звучащих из уст главного дипломата Евросоюза, они отражают тенденцию навязываемую" агрессивным меньшинством всему Европейскому Союзу.
По мнению министра, военизированная структура ЕС не сможет действовать автономно и независимо в геостратегическом смысле.
"Военизированный союз - это их идеал, причем не просто военизированный ЕС в качестве стратегически автономного игрока, ни в коем случае. Это придаток Североатлантического альянса, это впрямую не говорится, но по всем фактам можно сделать однозначный вывод, что именно это сейчас является задачей тех, кто хочет сплотить Запад под непререкаемым командованием Вашингтона", - заключил Лавров.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 22:44
Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине
 
В миреСаудовская АравияЕвросоюзСергей ЛавровЖозеп Боррель
 
 
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