https://ria.ru/20220601/bolnitsy-1792265773.html

СК запросит информацию об использовании ВСУ зданий больниц в военных целях

СК запросит информацию об использовании ВСУ зданий больниц в военных целях - РИА Новости, 01.06.2022

СК запросит информацию об использовании ВСУ зданий больниц в военных целях

Следственный комитет РФ запросит у Минобороны России информацию об использовании украинскими националистами объектов медицинской инфраструктуры в военных целях, РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:32

2022-06-01T10:32

2022-06-01T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ запросит у Минобороны России информацию об использовании украинскими националистами объектов медицинской инфраструктуры в военных целях, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, в Харькове украинские военные разместили огневые точки в здании больницы, медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в помещениях. В Часов Яре ДНР в городской больнице разместили раненых украинских боевиков, вынудив мирных гражданских, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы покинуть заведение."Следственный комитет запросит информацию у Министерства обороны России о новых выявленных фактах противоправных действий украинских вооруженных формирований, угрожающих мирному населению. Согласно озвученным данным, националисты продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры в военных целях", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, в Одессе в больнице № 9 украинские националисты разместили бронетехнику и артиллерию на прилегающей территории. В Краматорске ДНР в детской поликлинике оборудован опорный пункт, подходы к зданию заминированы, а персонал и пациенты, среди которых есть дети, насильно удерживаются в подвальных помещениях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/bezhenka-1791165549.html

https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины