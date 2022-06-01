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Греция направит на Украину устаревшие бронетранспортеры

Греция направит на Украину устаревшие бронетранспортеры - РИА Новости, 01.06.2022

Греция направит на Украину устаревшие бронетранспортеры

Греция отправляет на Украину не нужные греческим вооруженным силам и устаревшие бронетранспортеры, которым по 40-50 лет, и получит взамен новые современные... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:35

2022-06-01T15:35

2022-06-01T15:35

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АФИНЫ, 1 июн - РИА Новости. Греция отправляет на Украину не нужные греческим вооруженным силам и устаревшие бронетранспортеры, которым по 40-50 лет, и получит взамен новые современные немецкие бронемашины, заявил официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому в интервью телеканалу Skai.Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил во вторник на брифинге после саммита ЕС, что Греция передаст Украине танки советского образца, Берлин на замену предоставит Афинам свои бронированные машины. По словам Шольца, он договорился об этом с греческим премьер-министром на встрече в Брюсселе. Это вызвало скандал, поскольку премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции после саммита скрыл решение отправить бронетехнику на Украину.Греческие политические партии потребовали разъяснений, почему правительство скрывает отправку оружия на Украину и ведет поставки в нарушение национального законодательства. Они заявили, что Греция опасным образом втягивается в конфликт на Украине. Министерство национальной обороны Греции поздно вечером во вторник подтвердило соглашение с Германией."Это решение является частью основного выбора страны быть на стороне Украины. Правительственный совет по иностранным делам и обороне принял решение направить не только гуманитарную помощь, но и оборонные материалы. Все, что мы до сих пор отправляли на Украину, является частью этого решения. Прежде всего, это соответствует принципам нашей внешней политики и тому, что делают все в Европе. А во-вторых, мы отправляем в Украину все, что не нужно греческим вооруженным силам. Все, что мы отправляем, что потенциально может быть использовано, но устарело, заменяется более современным оружием", - сказал Иконому."В данном конкретном случае это бронированные машины пехоты, страна получила в 1992 году. Их возраст составляет 40-50 лет. По сути, они не действуют. Они подходят для Украины, потому что у них есть запчасти и они могут их использовать. А немцы заменят их нам на новые современные, опережающие на три-четыре поколения. Таким образом, у нас выгодное для страны развитие ситуации", - сказал Иконому."Сначала придут современные бронемашины, а потом уйдут старые", - подчеркнул представитель правительства.По его словам, передача Украине вооружений никоим образом не уменьшает оперативные возможности греческих вооруженных сил, "а лишь повышает их".Отвечая политическим партиям, Иконому сказал, что нет специальной процедуры информирования политических лидеров и отправка вооружений "не требует какой-либо новой институциональной процедуры"."Правительственный совет по иностранным делам и обороне принял долгосрочное решение. Все, кто хочет быть проинформированным, очевидно, будут проинформированы министерством обороны", - заявил Иконому.Греция 27 февраля отправила через Польшу на Украину 40 тонн "оборонной" техники на двух самолетах С-130. После этого правительство Греции несколько раз заявляло, что не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, чтобы не ослабить свою оборону.Греки второй раз узнают от иностранных политиков, что Греция отправляет оружие на Украине.До этого министр обороны США Ллойд Остин 23 мая сообщил, что многие страны объявили о новых поставках важнейших артиллерийских систем и боеприпасов, "включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу". После запроса партий министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос признал новую отправку "оборонной техники" на Украину.Оппозиционные партии назвали отправку бронетехники опасным развитием событий и вовлечением Греции в конфликт на Украине.

https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792212551.html

https://ria.ru/20220601/morpekh-1792334688.html

https://ria.ru/20220601/sholts-1792299148.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, греция, германия, украина