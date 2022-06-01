https://ria.ru/20220601/bmp-1792341501.html

Швейцария запретила Дании передавать Украине ранее купленные бронемашины

Швейцария запретила Дании передавать Украине ранее купленные бронемашины - РИА Новости, 01.06.2022

Швейцария запретила Дании передавать Украине ранее купленные бронемашины

Швейцария ввиду позиции нейтралитета отклонила запрос властей Дании о поставке Украине 20-ти боевых машин пехоты Piranha, произведенных в Конфедерации, сообщил... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:52

2022-06-01T13:52

2022-06-01T14:25

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ЦЮРИХ, 1 июн - РИА Новости. Швейцария ввиду позиции нейтралитета отклонила запрос властей Дании о поставке Украине 20-ти боевых машин пехоты Piranha, произведенных в Конфедерации, сообщил РИА Новости представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Михаэль Вютрих.Он напомнил, что ранее ведомство заблокировало два запроса властей Германии о реэкспорте на Украину произведенных в Швейцарии боеприпасов, которые используются для немецких боевых машин пехоты (БМП) типа Marder и зенитных самоходных установок Gepard."Наконец, SECO получила третий запрос от датских властей, касающийся бронированных колесных машин типа Piranha III. Все три запроса касались возможности передачи Украине военных материалов, полученных из Швейцарии. SECO ответил на это отрицательно, сославшись на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законом "О военных материалах", - сообщил агентству Вютрих.По данным швейцарских СМИ, в запросе датских властей речь шла о поставках Украине 20 единиц Piranha III.БМП Piranha производит швейцарская Mowag, дочерняя компания американской General Dynamics.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792265341.html

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