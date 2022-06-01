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Швейцария запретила Дании передавать Украине ранее купленные бронемашины - РИА Новости, 01.06.2022
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Швейцария запретила Дании передавать Украине ранее купленные бронемашины
Швейцария запретила Дании передавать Украине ранее купленные бронемашины - РИА Новости, 01.06.2022
Швейцария запретила Дании передавать Украине ранее купленные бронемашины
Швейцария ввиду позиции нейтралитета отклонила запрос властей Дании о поставке Украине 20-ти боевых машин пехоты Piranha, произведенных в Конфедерации, сообщил... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:52
2022-06-01T14:25
general dynamics
украина
швейцария
россия
владимир путин
в мире
дания
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ЦЮРИХ, 1 июн - РИА Новости. Швейцария ввиду позиции нейтралитета отклонила запрос властей Дании о поставке Украине 20-ти боевых машин пехоты Piranha, произведенных в Конфедерации, сообщил РИА Новости представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Михаэль Вютрих.Он напомнил, что ранее ведомство заблокировало два запроса властей Германии о реэкспорте на Украину произведенных в Швейцарии боеприпасов, которые используются для немецких боевых машин пехоты (БМП) типа Marder и зенитных самоходных установок Gepard."Наконец, SECO получила третий запрос от датских властей, касающийся бронированных колесных машин типа Piranha III. Все три запроса касались возможности передачи Украине военных материалов, полученных из Швейцарии. SECO ответил на это отрицательно, сославшись на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законом "О военных материалах", - сообщил агентству Вютрих.По данным швейцарских СМИ, в запросе датских властей речь шла о поставках Украине 20 единиц Piranha III.БМП Piranha производит швейцарская Mowag, дочерняя компания американской General Dynamics.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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general dynamics , украина, швейцария, россия, владимир путин, в мире, дания
13:52 01.06.2022 (обновлено: 14:25 01.06.2022)
 
Швейцария запретила Дании передавать Украине ранее купленные бронемашины

Швейцария отклонила запрос Копенгагена о передаче Украине 20 БМП Piranha

CC BY 2.0 / Irish Defence Forces / Бронемашина MOWAG Piranha
Бронемашина MOWAG Piranha - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
CC BY 2.0 / Irish Defence Forces /
Бронемашина MOWAG Piranha. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 1 июн - РИА Новости. Швейцария ввиду позиции нейтралитета отклонила запрос властей Дании о поставке Украине 20-ти боевых машин пехоты Piranha, произведенных в Конфедерации, сообщил РИА Новости представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Михаэль Вютрих.
Он напомнил, что ранее ведомство заблокировало два запроса властей Германии о реэкспорте на Украину произведенных в Швейцарии боеприпасов, которые используются для немецких боевых машин пехоты (БМП) типа Marder и зенитных самоходных установок Gepard.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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"Наконец, SECO получила третий запрос от датских властей, касающийся бронированных колесных машин типа Piranha III. Все три запроса касались возможности передачи Украине военных материалов, полученных из Швейцарии. SECO ответил на это отрицательно, сославшись на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законом "О военных материалах", - сообщил агентству Вютрих.
По данным швейцарских СМИ, в запросе датских властей речь шла о поставках Украине 20 единиц Piranha III.
БМП Piranha производит швейцарская Mowag, дочерняя компания американской General Dynamics.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:32Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2022
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General DynamicsУкраинаШвейцарияРоссияВладимир ПутинВ миреДания
 
 
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