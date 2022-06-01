https://ria.ru/20220601/blinken-1792490385.html

Блинкен заявил, что США беспокоит возможность помощи России от Китая

Блинкен заявил, что США беспокоит возможность помощи России от Китая - РИА Новости, 01.06.2022

Блинкен заявил, что США беспокоит возможность помощи России от Китая

США обеспокоены возможными попытками со стороны Китая оказать России военную либо экономическую помощь в обход введенных против Москвы санкций, заявил в среду... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T22:53

2022-06-01T22:53

2022-06-01T22:53

китай

россия

вашингтон (штат)

в мире

энтони блинкен

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США обеспокоены возможными попытками со стороны Китая оказать России военную либо экономическую помощь в обход введенных против Москвы санкций, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Если отвечать кратко, то да, мы обеспокоены такой возможностью", - сказал Блинкен в ходе виртуальной дискуссии по вопросам внешней политики, организованной на площадке журнала Foreign Affairs.Вместе с тем, по его словам, по состоянию на сегодняшний день в Вашингтоне "не зафиксировали со стороны Китая ни систематической поддержки усилий РФ по обходу санкций, ни какой-либо значительной военной поддержки".

https://ria.ru/20220601/kitay-1792259328.html

китай

россия

вашингтон (штат)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, вашингтон (штат), в мире, энтони блинкен, государственный департамент сша