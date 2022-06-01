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Блинкен заявил, что США беспокоит возможность помощи России от Китая - РИА Новости, 01.06.2022
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Блинкен заявил, что США беспокоит возможность помощи России от Китая
Блинкен заявил, что США беспокоит возможность помощи России от Китая - РИА Новости, 01.06.2022
Блинкен заявил, что США беспокоит возможность помощи России от Китая
США обеспокоены возможными попытками со стороны Китая оказать России военную либо экономическую помощь в обход введенных против Москвы санкций, заявил в среду... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T22:53
2022-06-01T22:53
китай
россия
вашингтон (штат)
в мире
энтони блинкен
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США обеспокоены возможными попытками со стороны Китая оказать России военную либо экономическую помощь в обход введенных против Москвы санкций, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Если отвечать кратко, то да, мы обеспокоены такой возможностью", - сказал Блинкен в ходе виртуальной дискуссии по вопросам внешней политики, организованной на площадке журнала Foreign Affairs.Вместе с тем, по его словам, по состоянию на сегодняшний день в Вашингтоне "не зафиксировали со стороны Китая ни систематической поддержки усилий РФ по обходу санкций, ни какой-либо значительной военной поддержки".
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китай, россия, вашингтон (штат), в мире, энтони блинкен, государственный департамент сша
22:53 01.06.2022
 
Блинкен заявил, что США беспокоит возможность помощи России от Китая

Блинкен: США беспокоит возможность помощи России от Китая в обход введенных санкций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США обеспокоены возможными попытками со стороны Китая оказать России военную либо экономическую помощь в обход введенных против Москвы санкций, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Если отвечать кратко, то да, мы обеспокоены такой возможностью", - сказал Блинкен в ходе виртуальной дискуссии по вопросам внешней политики, организованной на площадке журнала Foreign Affairs.
Вместе с тем, по его словам, по состоянию на сегодняшний день в Вашингтоне "не зафиксировали со стороны Китая ни систематической поддержки усилий РФ по обходу санкций, ни какой-либо значительной военной поддержки".
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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