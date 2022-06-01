https://ria.ru/20220601/blinken-1792490385.html
Блинкен заявил, что США беспокоит возможность помощи России от Китая
Блинкен заявил, что США беспокоит возможность помощи России от Китая - РИА Новости, 01.06.2022
Блинкен заявил, что США беспокоит возможность помощи России от Китая
США обеспокоены возможными попытками со стороны Китая оказать России военную либо экономическую помощь в обход введенных против Москвы санкций, заявил в среду... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T22:53
2022-06-01T22:53
2022-06-01T22:53
китай
россия
вашингтон (штат)
в мире
энтони блинкен
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США обеспокоены возможными попытками со стороны Китая оказать России военную либо экономическую помощь в обход введенных против Москвы санкций, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Если отвечать кратко, то да, мы обеспокоены такой возможностью", - сказал Блинкен в ходе виртуальной дискуссии по вопросам внешней политики, организованной на площадке журнала Foreign Affairs.Вместе с тем, по его словам, по состоянию на сегодняшний день в Вашингтоне "не зафиксировали со стороны Китая ни систематической поддержки усилий РФ по обходу санкций, ни какой-либо значительной военной поддержки".
https://ria.ru/20220601/kitay-1792259328.html
китай
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, вашингтон (штат), в мире, энтони блинкен, государственный департамент сша
Блинкен заявил, что США беспокоит возможность помощи России от Китая
Блинкен: США беспокоит возможность помощи России от Китая в обход введенных санкций