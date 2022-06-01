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Блинкен прокомментировал слова Эрдогана о новой военной операции в Сирии
Блинкен прокомментировал слова Эрдогана о новой военной операции в Сирии - РИА Новости, 01.06.2022
Блинкен прокомментировал слова Эрдогана о новой военной операции в Сирии
США выступают против любой эскалации в Сирии, это подорвет стабильность в регионе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможную новую военную... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:12
2022-06-01T18:12
2022-06-01T18:22
война в сирии
в мире
турция
сирия
сша
государственный департамент сша
энтони блинкен
исламское государство
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США выступают против любой эскалации в Сирии, это подорвет стабильность в регионе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможную новую военную операцию Турции на сирийской территории."Мы противостоим любой эскалации на севере Сирии", - сказал Блинкен. По его словам, США "опасаются, что любая наступательная операция подорвет региональную стабильность" и "даст злоумышленникам возможность использовать нестабильность в собственных интересах"."Совместно с партнерами мы продолжаем эффективно противостоять ИГ* в Сирии. И мы не хотим, чтобы произошло что-то, что может подорвать усилия, приложенные к тому, чтобы сдержать ИГ в пределах, в которые мы их загнали", - сказал госсекретарь США.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20220601/siriya-1792430423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сирия, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, исламское государство
18:12 01.06.2022 (обновлено: 18:22 01.06.2022)
Блинкен прокомментировал слова Эрдогана о новой военной операции в Сирии
Блинкен о возможности новой военной операции Турции в Сирии: мы против любой эскалации