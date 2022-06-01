https://ria.ru/20220601/blinken-1792437734.html

Блинкен прокомментировал слова Эрдогана о новой военной операции в Сирии

Блинкен прокомментировал слова Эрдогана о новой военной операции в Сирии - РИА Новости, 01.06.2022

Блинкен прокомментировал слова Эрдогана о новой военной операции в Сирии

США выступают против любой эскалации в Сирии, это подорвет стабильность в регионе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможную новую военную... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:12

2022-06-01T18:12

2022-06-01T18:22

война в сирии

в мире

турция

сирия

сша

государственный департамент сша

энтони блинкен

исламское государство

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США выступают против любой эскалации в Сирии, это подорвет стабильность в регионе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможную новую военную операцию Турции на сирийской территории."Мы противостоим любой эскалации на севере Сирии", - сказал Блинкен. По его словам, США "опасаются, что любая наступательная операция подорвет региональную стабильность" и "даст злоумышленникам возможность использовать нестабильность в собственных интересах"."Совместно с партнерами мы продолжаем эффективно противостоять ИГ* в Сирии. И мы не хотим, чтобы произошло что-то, что может подорвать усилия, приложенные к тому, чтобы сдержать ИГ в пределах, в которые мы их загнали", - сказал госсекретарь США.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220601/siriya-1792430423.html

турция

сирия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, сирия, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, исламское государство