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Блинкен прокомментировал слова Эрдогана о новой военной операции в Сирии - РИА Новости, 01.06.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220601/blinken-1792437734.html
Блинкен прокомментировал слова Эрдогана о новой военной операции в Сирии
Блинкен прокомментировал слова Эрдогана о новой военной операции в Сирии - РИА Новости, 01.06.2022
Блинкен прокомментировал слова Эрдогана о новой военной операции в Сирии
США выступают против любой эскалации в Сирии, это подорвет стабильность в регионе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможную новую военную... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:12
2022-06-01T18:22
война в сирии
в мире
турция
сирия
сша
государственный департамент сша
энтони блинкен
исламское государство
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США выступают против любой эскалации в Сирии, это подорвет стабильность в регионе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможную новую военную операцию Турции на сирийской территории."Мы противостоим любой эскалации на севере Сирии", - сказал Блинкен. По его словам, США "опасаются, что любая наступательная операция подорвет региональную стабильность" и "даст злоумышленникам возможность использовать нестабильность в собственных интересах"."Совместно с партнерами мы продолжаем эффективно противостоять ИГ* в Сирии. И мы не хотим, чтобы произошло что-то, что может подорвать усилия, приложенные к тому, чтобы сдержать ИГ в пределах, в которые мы их загнали", - сказал госсекретарь США.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, турция, сирия, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, исламское государство
18:12 01.06.2022 (обновлено: 18:22 01.06.2022)
 
Блинкен прокомментировал слова Эрдогана о новой военной операции в Сирии

Блинкен о возможности новой военной операции Турции в Сирии: мы против любой эскалации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США выступают против любой эскалации в Сирии, это подорвет стабильность в регионе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможную новую военную операцию Турции на сирийской территории.
"Мы противостоим любой эскалации на севере Сирии", - сказал Блинкен. По его словам, США "опасаются, что любая наступательная операция подорвет региональную стабильность" и "даст злоумышленникам возможность использовать нестабильность в собственных интересах".
"Совместно с партнерами мы продолжаем эффективно противостоять ИГ* в Сирии. И мы не хотим, чтобы произошло что-то, что может подорвать усилия, приложенные к тому, чтобы сдержать ИГ в пределах, в которые мы их загнали", - сказал госсекретарь США.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
17:49
Эрдоган объявил о новой антитеррористической операции на севере Сирии
 
Война в СирииВ миреТурцияСирияСШАГосударственный департамент СШАЭнтони БлинкенИсламское государство
 
 
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