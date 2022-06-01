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Безработица в России достигла исторического минимума - РИА Новости, 01.06.2022
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Безработица в России достигла исторического минимума
Безработица в России достигла исторического минимума - РИА Новости, 01.06.2022
Безработица в России достигла исторического минимума
Уровень безработицы в России в апреле 2022 года снизился до нового исторического минимума в четыре процента, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T19:12
2022-06-01T21:05
экономика
россия
международная организация труда
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Уровень безработицы в России в апреле 2022 года снизился до нового исторического минимума в четыре процента, следует из доклада Росстата.До этого рекордный показатель составлял 4,1 процента, на таком уровне он фиксировался в феврале и марте текущего года.Как отмечает ведомство со ссылкой на данные Роструда, к концу исследуемого месяца в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице. По сравнению с мартом численность не занятых трудовой деятельностью выросла до 847 тысяч человек с 838 тысяч.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в апреле 2022 года составила 74,9 миллиона человек.
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экономика, россия, международная организация труда, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по труду и занятости (роструд)
19:12 01.06.2022 (обновлено: 21:05 01.06.2022)
 
Безработица в России достигла исторического минимума

Росстат: безработица в России в апреле снизилась до исторического минимума в 4 процента

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Уровень безработицы в России в апреле 2022 года снизился до нового исторического минимума в четыре процента, следует из доклада Росстата.
До этого рекордный показатель составлял 4,1 процента, на таком уровне он фиксировался в феврале и марте текущего года.

"В апреле 2022 года три миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в материале.

Как отмечает ведомство со ссылкой на данные Роструда, к концу исследуемого месяца в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице. По сравнению с мартом численность не занятых трудовой деятельностью выросла до 847 тысяч человек с 838 тысяч.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в апреле 2022 года составила 74,9 миллиона человек.
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ЭкономикаРоссияМеждународная организация трудаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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