https://ria.ru/20220601/bezrabotitsa-1792457032.html

Безработица в России достигла исторического минимума

Безработица в России достигла исторического минимума - РИА Новости, 01.06.2022

Безработица в России достигла исторического минимума

Уровень безработицы в России в апреле 2022 года снизился до нового исторического минимума в четыре процента, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T19:12

2022-06-01T19:12

2022-06-01T21:05

экономика

россия

международная организация труда

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Уровень безработицы в России в апреле 2022 года снизился до нового исторического минимума в четыре процента, следует из доклада Росстата.До этого рекордный показатель составлял 4,1 процента, на таком уровне он фиксировался в феврале и марте текущего года.Как отмечает ведомство со ссылкой на данные Роструда, к концу исследуемого месяца в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице. По сравнению с мартом численность не занятых трудовой деятельностью выросла до 847 тысяч человек с 838 тысяч.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в апреле 2022 года составила 74,9 миллиона человек.

https://ria.ru/20220531/raskhody-1791975836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, международная организация труда, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по труду и занятости (роструд)